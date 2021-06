David Valldeperas revela la ‘cara B’ del documental de Rocío Carrasco: «Lo pasó muy mal»

«La he visto en momentos muy bajos», ha contado el director de ‘Sálvame’ sobre los momentos vividos por la hija de Rocío Jurado durante la grabación.

Este jueves, David Valldeperas ha revelado nuevos detalles no conocidos hasta ahora sobre el documental de Rocío Carrasco. El director de ‘Sálvame’ y uno de los buques insignia de La Fábrica de la Tele, productora de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘, ha hablado por primera vez de la cara oculta del programa… Las emociones, los nervios y las inquietudes que no se vieron y sucedieron detrás de las cámaras.

El periodista conoce bien a la hija de Rocío Jurado, con la que ha compartido muchas jornadas dentro y fuera de la televisión. Por eso, ahora que ha terminado el espacio en el que esta narra su biografía se siente satisfecho del importante paso que ha dado al romper 25 años de silencio para contar su verdad a millones de espectadores.

«Yo conocía cosas, pero no tan al detalle», ha explicado sobre el testimonio ofrecido por la madrileña a lo largo de los 12 episodios. Ahora siente «felicidad» por ella. «Yo he compartido algún tiempo con ella y la he visto sufrir mucho y después de que ha conseguido contar su historia la veo más liberada y contenta, y eso a mí me provoca felicidad», ha confesado a Carlota Corredera.

«Ha sido complicado venir a veces a trabajar»