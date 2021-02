La colaboradora ha estado a punto de leer su carta de despedida de ‘Sálvame’. Pero las palabras del director del programa la han hecho recapacitar.

Este jueves, Anabel Pantoja ha estado a punto de tomar una de las decisiones más importantes de su vida: estaba dispuesta a renunciar a su trabajo en televisión. No aguanta más la presión que lleva soportando en los últimos meses y tira la toalla. Sus constantes enfrentamientos y las polémicas que protagoniza en el programa de Telecinco la han llevado a decidir dar un giro radical a su vida.

Así, dispuesta a abandonar su sillón en ‘Sálvame’, ha confesado: «Es algo que quiero compartir con el público y con mis compañeros en directo. Ya algunos de mis compañeros lo saben. Voy a resumir con esta carta lo que sucede, lo que pasa por mi corazón, por mi mente, y lo que siento y lo que quiero». A continuación ha empezado a leer su carta de despedida: «Quizás jamás hubiera querido leer esto, pero visto los últimos acontecimientos es necesario. En primer lugar quería decir que soy una persona afortunada».

Valldeperas: «Me gustaría que guardaras esta carta durante unos días»

La lectura de su misiva ha sido interrumpida inesperadamente por David Valleperas, director del espacio. Este le ha pedido que reflexione antes de dar el paso. «A mí me gustaría que te guardaras esta carta durante unos días, que la guardes. Que vuelvas a Canarias donde eres tan feliz. Que estés con tu Negro, que lo pienses».

«No sé lo que has escrito, no he leído la carta, pero si quieres volver dentro de unos días a leerla tendrás el mismo atril, los mismos compañeros, la misma luz. Pero quiero que la leas después de que hayan pasado unos días», añadía. «Si la tienes que leer, es mejor que lo hagas dentro de un tiempo. No te digo que no la puedas leer. La relees…. igual quieres cambiar algo o añadir algo, pero me gustaría que la dejes reposar».

Anabel decide dejar reposar su carta de despedida

Anabel, muy emocionada, escuchaba en silencio. Y aceptaba de buen grado darse un tiempo a sí misma para pensar. «Me gustaría decir que esto no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. Esto viene ya de hace mucho tiempo. Es algo que siento y que quería compartir. Pero si queréis que la lea tranquila en mi casa lo haré. Voy a tomar como se dice en inglés un ‘pause’. Esta carta la he escrito desde mi corazón, desde lo que siento», confesaba la colaboradora. «Llevo meses mirando hacia adentro. La primera a la que critico soy yo. Cambiaría un poco la opinión que tenéis sobre mí. En estas hojas he resumido lo que siento».

Ante la delicada situación de la sevillana, los colaboradores han compartido palabras de apoyo. «Para mí eres fundamental por las tardes aquí y no entendería ‘Sálvame’ sin no estuvieras tú», señalaba Kiko Hernández.

María Patiño le decía: «Cuando estamos con mucho peso en la espalda, a donde vayamos nos vamos con nuestro peso. Hay gente que la vida pasa por encima de ella y la gente no se entera de nada. Si yo puedo colaborar en el futuro en evitar hacerte daño voy a garantizar que pondré de mi parte». Miguel Frigenti, por su parte, comentaba: «Hoy a lo mejor estás muy segura e igual dentro de dos semanas agradeces el consejo que te está dando David… Te considero imprescindible. No eres del todo consciente. Tienes que ser feliz y estoy en a la línea de David y por encima de todo está tu felicidad.

Chelo García Cortés también quiso animar a su compañera a continuar con su trabajo en ‘Sálvame’: Anabel, te conozco desde que eres muy pequeña. Siempre has sido una persona muy trabajadora. Has crecido y me gustaría seguir compartiendo las tardes contigo porque eres importante en el programa. Tienes a tu lado a alguien que te está apoyando, como tu Negro».

«Voy a pensar en mí porque soy súper joven. Llevo mucho tiempo mirando a demasiados frentes», admitía la sevillana. Entonces, el programa emitía unas declaraciones de su prometido, Omar Sánchez, quien dejaba claro que respetará su decisión. «La apoyo en todas las decisiones. Son situaciones muy complicadas. No hay que matar a nadie por cometer un error. Ella quiere muchos a sus compañeros. Es una luchadora, muy divertida y muy trabajadora. Estoy con ella ella trabaja mucho dentro y fuera de la televisión. Es una decisión que no ha tomado sola. Es una decisión que toma ella. Lo habla, pero lleva bastante tiempo tomada porque no se siente bien cuando la critican. Yo cuando la veo mal no me gusta».

«Siempre le pido consejo y él me dice que es un trabajo y que yo valgo, que no tengo que dejarme llevar por las críticas. No tengo tablas y no tengo estudios y estoy en un programa de primera división», detallaba Anabel al escuchar a su chico.

«No soy completamente feliz»

Ahora, necesita un poco de tranquilidad. «Soy muy feliz con muy poco. Con mi casita, con mis negocios. Yo sigo trabajando en mis cosas. No soy completamente feliz y parte tiene que ver el tema laboral. Me anula y eso rebota. Llego un viernes y puedo estar a lo mejor peleando con él hasta el sábado por la noche. Y él no tiene nada que ver. Son cosas que tengo que mirarme yo».

Lo que sí tiene claro es que su objetivo en la vida no es la fama ni el dinero. «Prefiero tener menos dinero, pero estar con una cerveza, siendo más pobre y sin fama. Llega un momento que te planteas: ¿Tu felicidad cuál es: ganar mucho dinero y tener mucha fama o vivir tu vida en paz? Tengo 34 años, soy muy joven, Quiero ser madre… Me frena el trabajo… Voy a estar en pause y me voy a marchar un tiempo», concluía.