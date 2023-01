«Hoy os tengo que contar una decisión que no ha sido nada fácil. Ha llegado el momento de dejar la silla de jurado del programa. He vivido cuatro apasionantes temporadas en esa silla disfrutando del gran show de la televisión. Ha sido una decisión personal y exclusivamente mía». Con estas palabras, Dani Martínez arranca una carta en la que anuncia su salida de Got Talent.

«He vivido 4 temporadas apasionantes en esa silla disfrutando del gran show de la televisión. Ha sido una decisión personal y exclusivamente mía, valorando que mi etapa de jurado en ‘Got Talent’ había llegado a su final para emprender nuevos retos. En esta decisión, he contado con la comprensión tanto de la productora como de la cadena. Agradezco su cariño a ambos durante estas 4 temporadas», continúa diciendo en su perfil de Instagram.

«Gracias a todo el equipo del programa, de la primera a la última persona, porque vuestro trabajo ha hecho mejor el mío. Gracias a los espectadores por el cariño que me habéis mostrado. Ha sido un placer intentar llevar un poco de alegría y diversión a vuestras casas con este gran formato«, añade.

Dani Martínez deja atrás el concurso de Telecinco y se queda al frente del programa de Movistar, ‘Martínez y hermanos’, en el que durante 13 entregas los invitados visitan el plató para compartir sofá, confidencias y juegos con el presentador y los espectadores. «Ahora, 100% centrado e ilusionado en mi programa de Movistar, ‘Martínez y Hermanos’, y seguro que en otros proyectos que vendrán. ¡A seguir divirtiéndonos juntos!», concluye.

Los compañeros de ‘Got Talent’ de Dani Martínez lo felicitan a través de Instagram