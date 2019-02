Cristina Tárrega da la cara y habla sobre su relación con Jesulín

2 Tárrega demandó a Jesulín en su momento

“He preferido venir porque, sí que es verdad, que prefiero decirlo yo y que en mi casa no lo están pasando muy bien. Porque es una cosa muy fea decir que has estado con un señor que no lo has estado y que además en su momento, esta persona dijo que había estado conmigo y que había otra tercera persona. Vamos una orgía, cosa más fea, pero yo no lo he hecho nunca”, continuaba diciendo. “Yo a él (refiriéndose a Jesulín) lo he visto cinco minutos. Lo vi en el juicio. No nos hemos conocido más. Lo tuve que demandar porque era mentira y era mi honor”, terminaba diciendo.