La última noche del año se vuelve a vestir con sus mejores galas con Cristina Pedroche como una de las grandes protagonistas de la noche, con permiso de Ana Obregón, Anne Igartiburu y Paz Padilla, sus rivales en los balcones de la madrileña Plaza del Sol desde otras cadenas. Acompañada de Alberto Chicote, han presentado de manera oficial las Campanadas de Antena 3 con una serie de fotografías en las que muestran que ya están listos para despedir el 2021 y recibir el 2022 con las mayores de las ilusiones.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las Campanadas de Antena 3 con el buen sabor de boca que les dejó haber conseguido presentar las Campanadas más vistas de la historia de una televisión privada. Una bonita experiencia que desean repetir este año en directo desde la Puerta del Sol. Pero antes de eso se han puesto frente a los cámaras ataviados con sus mejores galas y confesando que “esto es un sueño” para ellos. “Cuando empecé en 2014 nunca me imaginé poder presentar el programa más especial del año durante tanto tiempo. Cada año tengo más ilusión, aunque también me pongo más presión a mí misma por intentar mejorarme. Sé que puede estar mal que yo lo diga, pero la que tengo preparada este año es brutal”, asegura Cristina Pedroche haciendo alusión a su look, que suele ser lo más comentado en las redes sociales en la última noche del año por mostrar más de lo que se cubre.

“Llevo meses trabajando en este vestido y solo espero que la gente lo disfrute conmigo. Este año creo que tocaremos el corazón de mucha gente”, continúa desgranando lo que está preparando Cristina Pedroche para sorprender un año más con su estilismo de Campanadas. Pero no solo la presentadora y su look acaparan miradas en esta cita, también Alberto Chicote, “tan generoso y que pone las cosas tan fáciles”, como así reconoce su compañera. El presentador y chef experto asegura que el dar las uvas desde Antena 3 “es un premio, un privilegio y la oportunidad de vivir de nuevo un momento único televisivo que compartimos con millones de espectadores con los que compartimos este espacio que es la salida y la entrada del año, mientras estamos pendientes del reloj de la Puerta del Sol de Madrid. Vivo muy intensamente estos días, desde los días previos al propio de las Campanadas”.

“Cristina Pedroche y yo llevamos ya 5 años compartiendo Campanadas y este año será ya el sexto. Nos hemos compenetrado mucho y nos hemos convertido en una pareja de Campanadas ya clásica. El público cada vez confía más en nosotros y las retransmisiones cada año son más fluidas y más divertidas”, acierta a reconocer Chicote, después de anotar el año pasado su mejor dato de audiencia al frente del programa más especial del año, además de ser el último. Las Campanadas ya están aquí.