Cristina Pardo e Iñaki López darán por cuarta vez consecutiva las Campanadas desde laSexta, pero saben que nada tienen que hacer contra Ana Obregón en TVE, el look de Pedroche o quizá Pantoja en Telecinco

El 2020 será recordados por todos por las malas noticias que nos han acompañado a lo largo de los últimos meses y es que el coronavirus no ha dejado un buen sabor de boca. No obstante, todas las esperanzas están puestas en el 2021, con la llegada de la ansiada vacuna que nos abra la puerta a una “nueva normalidad”. Es por eso que estamos más ansiosos quizá de dar carpetazo a este año y despedirlo por todo lo alto con las tradicionales 12 uvas, que nos tomamos con la televisión puesta con los especiales que cada cadena realiza de cara a las Campanadas. Este años son muchas las novedades y también los misterios y es que hay cambios de parejas y nombres por conocer, pero en la Sexta se mantienen firmes en su tradición de legar este honor en dos de los rostros más representativas de la cadena: Cristina Pardo e Iñaki López.

Por cuarto año consecutivo, Cristina Pardo e Iñaki López serán los encargados de despedir el año 2020 desde el balcón que la Sexta alquila en la madrileña plaza del Sol. Los periodistas no podrían estar más ilusionados por acompañar a los españoles que vean las Campanadas con ellos este cambio de año y las ilusiones que hemos puesto en ello. Así lo demostraba en sus redes sociales el propio Iñaki López, con mucho sentido del humor: “Va a ser en familia. Mi querida Cristina Pardo y yo estamos especializados en campanadas íntimas. Nada de shares masivos en estos tiempos de Covid, que juntar mucha gente no es seguro”.

El periodista hacía alusión a que las Campanadas de la Sexta suelen ser las menos vistas de las cuatro grandes cadenas de España, pero eso no les quita ilusión y ganas a vivir esta experiencia. Ellos saben que no compiten contra los grandes, dado que no cuentan con fichajes estrella o modelitos que dejan el cuerpo al desnudo sin pudor. Prefieren optar por la sencillez, pero sin escándalos. Algo de lo que después se hizo eco la propia Cristina Pardo: “Ojo, que este año ha sido un año de mierda y hay cierta unanimidad en la necesidad de decirle adiós”, añadía la presentadora de ‘Liarla Pardo’.

Cristina Pardo no está dispuesta a caer en el juego de otras cadenas y no centra todas sus atenciones en elegir un look rompedor o en caer en alguna que otra polémica para que el público decida tomarse las uvas con ella e Iñaki López. Ir semidesnuda no va con ella, al igual que no quiere que su último look del año sea más un disfraz que un vestido o traje elegante con el que brindar por la llegada del nuevo año. Y es que, no olvidemos esto, el 31 de diciembre hace frío y más desde un balcón de la Plaza del Sol donde los termómetros rozan los cero grados: “Yo nunca le he dado mucha importancia al traje, es algo que me da bastante igual, quiero ir calentita y bien”, aseguraba.