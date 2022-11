Lo más forofos de la tele seguro que recuerdan a Sor Cristina, la monja que ganó ‘La voz Italia’, y que entró al concurso metiéndose a los coaches -entre los que se encontraba Rafaella Carrá- con su interpretación de ‘No One’ de Alicia Keys. El éxito arrollador de aquella religiosa desconocida tuvo lugar en el año 2014. Tras hacerse con la victoria del talent show, empezó una carrera profesional en su país, trabajando en musicales como ‘Sister act’ o ‘Titanic’. Tras años disfrutando de la fama que le dio su paso por el concurso vocal, Cristina Scuccia ha decidido cambiar de vida. Así, ha colgado los hábitos y se ha venido a vivir a España.

En una entrevista concedida al programa ‘Verissimo’ de Canale 5 el pasado domingo, Cristina Scuccia ha sorprendido a todos al revelar cómo es su vida en la actualidad. Nada más entrar al espacio de televisión ha llamado la atención su ropa. En vez de llevar la vestimenta propia de la congregación religiosa a la que pertenece, se ha presentado con las prendas que llevaría cualquier mujer de su edad, de calle… Después de 15 años dedicada por completo a Dios (juró sus votos con apenas 19 años), la italiana decidió abandonar la vida monástica para iniciar una nueva etapa.

«No entendía quién era… no me encontraba dentro de mi hábito», reconoce Cristina Scuccia, la monja de ‘La Voz’ Italia

«La exposición mediática del programa, con el tiempo, fue el motor de muchos interrogantes», ha confesado en la televisión de su país. En un momento determinado se sintió muy perdida, por lo que necesitó acudir a terapia: «No entendía quién era. Nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito. Sor Cristina está dentro de mí. Soy la que soy ahora gracias a ella». No ha dejado de ser una persona creyente, pero el camino iniciado tras ganar ‘La Voz’ en Italia provocó que algo en ella cambiara.

«No es fácil para mí. La Voz allanó el camino para mi cambio creciente. El miedo a decepcionarme me atrapó, pero tuve el coraje de pedir ayuda», ha recordado Cristina Scuccia en sus redes sociales. Como parte de su búsqueda de sí misma, hizo las maletas y se trasladó a vivir a España. Actualmente vive en nuestro país, donde trabaja como camarera. Y del mismo modo que no ha cerrado las puertas a su fe, tampoco ha hecho lo mismo con su pasión: la música. Una vocación a la que sigue dedicándose siempre que puede.

En la actualidad vive en España, donde trabaja como camarera

Sobre si ha encontrado pareja, ha reconocido que aún no es lo que busca en estos momentos: «No es mi prioridad en este momento. Tienes que cuidarte, amarte, antes de poder amar a los demás». En Italia, el nombre de Cristina Scuccia sigue siendo muy conocido. Su actuación en las audiciones a ciegas fue viral y sus imágenes cantando a todo pulmón uno de los hits de Alicia Keys dio la vuelta al mundo (tiene 111 millones de visitas en Youtube).

Cristina Scuccia se convirtió en una novicia en 2009 y trabajó durante dos años en Brasil antes de unirse formalmente a la orden de las Hermanas Ursulinas. Entre los años de 2009 a 2011 perfeccionó sus dotes artísticas en la academia de espectáculo «Star Rose Academy» de Roma y su profesor de canto fue el cantautor Franco Simone. ​En junio de 2012 participó por primera vez en un programa de televisión: «Dizionario dei sentimenti» en el canal Gold Tv de Roma.​