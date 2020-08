«No lo ha tenido nada fácil. La vida no se ha portado muy bien con ella», ha asegurado la veterana periodista sobre la hija de «La más grande».

María Teresa Campos ha regresado este domingo a televisión para recordar la vida de Rocío Jurado en ‘Hormigas Blancas’. La veterana periodista no ha podido evitar emocionarse al ver el comienzo del programa y el resumen que han hecho sobre la vida de «La más grande». Sin embargo, ante uno de los cebos del programa, en el que se mencionaba el sonado divorcio entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores y la aparición de Rocío Flores en la vida pública, no ha podido evitar lanzar un contundente mensaje.

La madre de Terelu Campos ha hecho hincapié en que, a pesar de que no es creyente, ha pensado muchas veces sobre qué pensaría Rocío Jurado si estuviera en nuestros días y viera la guerra que hay en su familia. Ante esto, indignada, María Teresa Campos le ha hecho una promesa a la que un día fue su mejor amiga.

«Si en un momento dado pensara que ella nos estuviera viendo desde algún sitio, el principio de ‘Hormigas Blancas’ no le hubiera gustado. Rocío no ha llegado a vivir lo que su hija ha vivido. Le digo a Rocío que tu hija levantará la cabeza y que alguna vez se hará justicia con tu hija», expresaba. «He querido mucho a Rocío Jurado durante toda mi vida, defiendo lo que es justo», recalcaba y hacía hincapié en que Rociíto es como si fuera una hija más para ella.

De esta manera, se vuelve a poner de manifiesto la eterna defensa del clan Campos a la hija de Rocío Jurado. Cabe recordar que hace unos meses, Terelu Campos desvelaba en ‘Viva la vida’ su impresión al ver cómo su amiga del alma, Rocío Carrasco, estaba viviendo todas las polémicas que se habían suscitado en los últimos tiempos. Así, también relataba que la veterana periodista le había recomendado a la madre de Rocío Flores que diera un paso adelante y se reuniera con varios periodistas para contar su verdad.

La época feliz de Rocío Carrasco, según María Teresa Campos

Durante el documental, ‘Hormigas Blancas’ ha rescatado las imágenes de ‘Día a día’, el programa de María Teresa Campos en el que protagonizaba varios espacios de humor junto a Rocío Carrasco. Al verlos, la veterana periodista, con la voz entrecortada, ha asegurado que fue la época más feliz para la hija de la cantante y insistía en que lo que vino después le afectó demasiado. «No lo ha tenido nada fácil. Me emociono mucho porque era un tiempo feliz para ella. La vida no se ha portado muy bien con ella», cuenta con los ojos vidriosos.

Sin querer entrar en más detalles, porque sabe que a Carrasco no le gustaría, María Teresa Campos ha defendido la figura de Fidel Albiac: «En los últimos años de Rocío Jurado, ella tuvo tiempo para conocer a Fidel. Es el apoyo de Rocío, son dos pero son uno. Me dan igual lo que digan los demás porque es lo que yo he vivido». Además, evita hablar de Antonio David Flores porque no quiere que tenga opción de réplica. Sobre un posible fin en la guerra familiar, la presentadora lo tiene claro: «Se pueden hacer cosas para remediarlas, unos lo hacen en los platós y otros por la vía judicial. No hay nada que esté en la mano de Rocío Carrasco. Creo en la justicia. No se pueden arreglar las cosas afectivas cuando son muy graves».

Lo que tiene que hacer el clan Mohedano para reconciliarse con Rocío Carrasco

Hace unas semanas, Amador Mohedano y Terelu Campos protagonizaban un cara a cara, vía teléfono, para aclarar ciertas posturas y varios comentarios que se habían vertido durante la entrevista del hermano de Rocío Jurado en ‘Sábado deluxe’. A pesar de que ha repetido por activa y por pasiva que nunca va a entrar en los conflictos de su amiga Rocío Carrasco, Terelu Campos le ha lanzado un consejo a Amador Mohedano: «Si la quieres, tenéis que intentar hacer las cosas de otra forma. Sabes que no va a haber una respuesta pública. Con lo poco que la conozco, comparado con vosotros, esta no es la mejor manera para llegar a buen puerto». Además, insistía en que la familia debía hacerle una llamada.

«Solo digo que llame a sus hijos, nuestras declaraciones es para que reaccione, que se dé cuenta de que a nosotros nos molesta mucho que no hable con los niños, quiero que mi sobrina tenga relación con sus hijos», sentencia Amador Mohedano y se mostraba dolido cuando escuchaba a su sobrina decir que María Teresa Campos era como su segunda madre.