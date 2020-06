Hace tan solo unos meses que Ana Rosa Quintana se sinceró sobre su futura jubilación y aseguró que no está en sus planes hacerlo «sino es por fuerza mayor». Unas palabras que cobran todo el sentido del mundo después de que Mediaset anunciara este mismo martes que la popular presentadora ha renovado su contrato de larga duración con la compañía en la que lleva trabajando desde hace quince años. A pesar de que el próximo 12 de enero, Ana Rosa cumplirá los 65 años, la edad de acceso a la pensión de jubilación, entre sus planes no está, de momento, la de retirarse de la televisión.

Ana Rosa Quintana ya desveló que no tenía intención de jubilarse

El pasado mes de enero, cuando ‘El programa de AR’ cumplió 15 años también lanzó una pullita a todos los que deseaban verla jubilada: «Los que quieren que me vaya o me jubile, van ustedes listos…», fueron las palabras de Ana Rosa Quintana. «Esto es lo que hay, y el año que viene, mejor», apuntaba entre risas. Pues parece ser que el año que viene, concretamente el día diez, dos días antes de su cumpleaños, Ana Rosa seguirá al frente del programa bajo su nombre. Y es que la reina de las mañanas ha conseguido grandes datos y exclusivas para Telecinco.

Por este motivo, la cadena ha querido que Ana Rosa siga vinculada a ella y durante estos días han firmado el contrato de larga duración que han querido confirmar este martes a través de un comunicado de prensa. De momento, la presentadora no ha dicho nada sobre esta información, pero seguramente esté muy feliz, ya que sus intenciones desde un principio era seguir trabajando a pesar de haber cumplido los 65 años.

Una de las personas más influyentes de nuestro país La veterana presentadora se ha convertido en un referente de información y entretenimiento en las mañanas televisivas de España y líder invicta de audiencia durante los últimos 15 años. Y es que desde su estreno en 2005, ‘El programa de Ana Rosa’ ha sido líder ininterrumpido sobre sus competidores año tras año. En la presente temporada, la más vista de los últimos 12 años, acumula una media de 737.000 espectadores -un 20% más que la temporada anterior- y un 18,8% de share, frente al 12,7% de cuota de pantalla de ‘Espejo público’, el más bajo de su historia. La trayectoria profesional de Ana Rosa Quintana es bastante extensa. Además, la presentadora se encuentra en los rankings de personas más influyentes de España. Por si fuera poco, ha recibido os premios periodísticos, televisivos y sociales más prestigiosos de nuestro país, como un Premio Ondas, ocho TP de Oro, dos Micrófonos de Oro, el Premio Eisenhower por la Libertad de Expresión, un Premio del Club Internacional de Prensa y el reciente Premio ‘8 de marzo’ de la consejería de la Mujer de la Comunidad de Madrid, entre otros muchos. Ha sido condecorada además con la Cruz Blanca al Mérito Policial y nombrada Hija Predilecta de la ciudad de Sevilla.