La veterana intérprete ha confesado en ‘Sábado Deluxe’ que fue madre soltera y se planteó la posibilidad de abortar.

Es una de las grandes damas de la interpretación de nuestro país, pero a sus 81 años, Concha Velasco guardaba un gran secreto. La actriz ha desvelado por sorpresa quién es el padre biológico de su primer hijo, Manuel. No es otro que el director de fotografía Fernando Arribas quien ha fallecido recientemente.

La veterana intérprete ha confesado en ‘Sábado Deluxe’ que fue madre soltera en unos años complicados, pero antes de ello se planteó la posibilidad de abortar. «Yo me quedo embarazada, pero no le dije a nadie nada». Ocultó su embarazo mientras continuaba al pie del cañón, rodando frente a las cámaras y, a veces también, desmayándose delante de ellas.

Pronto apareció en su vida su gran amor, Paco Marsó, de quien se enamoró localmente y quien asumió la paternidad de su primer hijo. «Paco aceptó al hijo que había tenido de soltera como si fuera suyo». Una realidad que le contó en su momento a este. «Manuel lo sabe desde hace mucho tiempo, las últimas cuatro Navidades las hemos pasado todos juntos».

Además, ha explicado que al principio este hecho se lo ocultó al propio Fernando Arribas, el padre biológico de su primer hijo quien estaba casado, pero terminó contándoselo años más tarde. «Él reaccionó divinamente porque era un caballero». No lo había confesado hasta ahora porque consideró que no era el momento. Y es que mantuvo un acuerdo con él para preservar su privacidad, lo ha hecho público porque ha fallecido recientemente. «Le echo mucho de menos porque era una persona maravillosa. Hemos querido preservar su intimidad. Lo he querido contar ahora porque ha sido terrible la muerte de este hombre».

«Paco ha sido mal marido»

A pesar de que en los últimos años Concha Velasco ha mantenido un acercamiento con Fernando Arribas y ambos han disfrutado de las fiestas navideñas juntos, nunca ha vuelto a haber nada más entre ellos. Sí que ha confesado que en cierto modo se había vuelto a enamorar de él quien la agasajaba con regalos: «Él me decía que yo había sido la mujer de su vida».

«El día que murió Paco Marsó decidí que no iba a haber ningún hombre más en mi vida y así ha sido». Sobre el productor teatral, quien falleció en 2010, se ha referido con las siguientes palabras: «Paco ha sido mal marido, pero ha sido muy buen padre». Asimismo, ha subrayado que en cuestiones del corazón siempre se había equivocado. «He sido muy desdichada».

Actriz, cantante, bailarina, presentadora… su imparable trayectoria le hizo facturar en su época dorada importantes cantidades que llegaban al millón de euros al mes en el año 1992. Recuerda con nostalgia aquellos años y continúa estando estupenda, pero señala que le ha sentado «fatal cumplir 81 años».