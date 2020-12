Este fin de semana se celebra la gala de entrega de premios de Los 40 Music Awards con muchos artistas invitados. Te decimos dónde y cómo verla

Los amantes de la música están de enhorabuena. Después de un año complicado donde se ha podido vivir la música en directo de manera limitada y con restricciones, ahora se celebra una de las galas más esperadas: la entrega de premios de Los 40 Music Awards, que los últimos años se ha celebrado en el Wizink Center de Madrid. Esta gala será mucho más especial debido a la pandemia provocada por el coronavirus, pero con muchas restricciones: una de ellas es que no habrá público en directo. Pero si no te quieres perder la cita de lo mejor de nuestra música, sigue leyendo.

Será la primera vez que se celebre la gala sin público

Con más ganas que nunca, la dirección de Los 40 ha trabajado para ofrecer un espectáculo a todos sus seguidores, que podrán seguir la gala desde sus casas. Será este próximo sábado 5 de diciembre cuando se celebre uno de los eventos más esperados del panorama musical. Desde la cadena, quieren despedir estos 365 días del año ofreciendo lo mejor de ellos y de nuestros artistas con sus hits más pegadizos. Esta gala supone un antes y un después, ya que será la primera vez que se realice sin público. Pero… la buena noticia es que desde casa, con tus palomitas y tu manta podrás seguir todo lo que ocurre.

Hora y canal para no perderte la alfombra roja y la gala

Si quieres ver la gala este sábado 5 de diciembre en directo, puedes hacerlo a través de la página web de los40.com, a través de la APP de LOS40, en el perfil de Youtube de LOS40 o por Divinity. No te pierdas las redes sociales, ya que también estarán muy activas contándote todo aquello que no se ve en gala y desvelando todas las novedades de los Premios y sus premiados. La alfombra roja empezará a partir de las 21.00 horas y posteriormente arrancara la gala donde se conocerán a los galardonados. Esta gala también se emitirá el domingo en la mañana en Telecinco (horario sin concretar).

LOS40 Music Awards 2020, los mayores premios musicales de España y Latinoamérica, podrán disfrutarse mañana 5 de diciembre en una gala muy especial donde se conocerán los nombres de los artistas galardonados de esta edición. Se trata del mayor acontecimiento musical del año en España y traerá un poco de luz y alegría en estos momentos difíciles a millones de personas.

Los artistas que se subirán sobre el escenario y los premiados

Además de conocer quienes serán los galardonados, también podremos disfrutar de los grandes artistas que pasarán por el escenario de esta gala tan especial. Ana Mena, Ana Guerra, Lola Índigo, David Otero, Pablo López, Taburete, Dani Martín, Camilo, Beret, C. Tangana, Nea, Nil Moliner, Dani Fernández, Rocco Hunt, Fred de Palma, Bombai y Tones & I. serán algunos de los invitados que cantarán.

En la larga lista de los nominados de esta edición, Pablo Alborán, David Bisbal y Aitana, con tres nominaciones cada uno, encabezan la lista en la categoría nacional; Dua Lipa y The Weeknd están al frente de la categoría internacional con cuatro nominaciones cada uno; y Maluma es el absoluto favorito con cuatro nominaciones en la latina

Al frente de la gala estarán los locutores de LOS40 Tony Aguilar, Dani Moreno “El Gallo” y Cristina Boscá que animarán esta noche tan especial.

Una de las galas más importantes a nivel de España y Latinoamérica

La gala también se podrá disfrutar también el día 12 de diciembre en el canal latinoamericano de televisión HTV en los siguientes países: Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, R. Dominicana, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay, Venezuela y Trinidad y Tobago.

Aitana será la gran ausente de la gala

A pesar de que la joven tenía confirmada su asistencia, finalmente no podrá acudir tras dar positivo en coronavirus. Así lo hizo ella saber a través de un vídeo publicado por Los 40: «Hola a todos, ¿cómo estáis? Grabo este vídeo para contaros que finalmente no voy a poder estar en los 40 Music Awards, muy a mi pesar, porque días antes de las grabaciones di positivo en Covid. Llevo en mi casa ya once o doce días confinada. Es lo que tenía que hacer, obviamente. Estoy bien, ya me quedan súper pocos días para terminar el confinamiento y combatir al bicho. Lo siento un montón, me hubiera encantado estar. Yo estaba súper ilusionada, pero con la pandemia que estamos viviendo, son cosas que pasan. La gala es el día 5 y tenéis que verla porque además, días antes de dar positivo pude grabar una canción muy especial que creo que os va a gustar. ¡Os mando un beso enorme y nos vemos muy pronto!», explicaba Aitana en un vídeo.