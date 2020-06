La convivencia en ‘La Casa Fuerte’ se presenta cada día más tensa entre los distintos concursantes y no faltan los enfrentamientos, las discusiones y los reproches. El nombre de Gil Silgado ha provocado una fuerte bronca entre María Jesús Ruiz y Maite Galdeano que se ha vivido en directo en el último debate del reality.

«Para mí esa señora no existe. Hay ciertos límites y ha sobrepasado los límites y está nombrando a mi hija de mi corazón», señalaba la Ex Miss España después de visionar un vídeo en el que Maite conversaba en tono jocoso con su hijo Cristian en la intimidad de su habitación sobre un hipotético romance con el empresario. Una vez concluya el concurso parece que María Jesús tiene intención de tomar medidas legales: «Las notificaciones llegarán a casa».

Juani Garzón, madre de la ex Miss España, también se ha mostrado muy enfadada. «Ha nombrado a mi hija y a mi nieta. Cada uno se está retratando cómo es». Por su parte, Maite ha explicado que se trataba de una conversación que ella ha definido como «graciosa». Sonsoles le preguntaba si la provocación había ido demasiado lejos y si su intención nombrando a Gil Silgado era desestabilizar a sus compañeras de concurso.

La de Pamplona ha afirmado que antes de entrar en el concurso mantuvo una conversación con el empresario: «Me dijo que eran traicioneras y me iban a traicionar». Un comentario que ha enojado aún más a María Jesús quien finalmente ha estallado: «Fíjate si es traicionara que guarda ese as y nos hace aquí la cama». Se defendía de forma tajante: «Me da exactamente igual, el otro no es ningún concursante». Explicaba que ella siempre había sido sincera en sus manifestaciones.

En la última gala, Juani Garzón también mostró su rechazo hacia Maite: «El domingo pasado ya nos traicionaron un poquito. Con las personas que me traicionan no hay vuelta atrás, porque es falsa, porque no me la creo», aseguraba. Incluso dijo que no deseaba limar asperezas: «Hay que ser consecuente. No puedes estar un día bien y otro día clavarme el puñal entero».

«Es una teatrera»

Hace unos días, el buen rollo que mantenía la ex Miss España con la madre de Sofía Suescun llegaba a su fin. Todo como consecuencias de unas duras acusaciones de Maite dirigidas a María Jesús: «Es una teatrera que te cagas. Yo de falsa no voy quedar. Conmigo se desahoga en el jardín pero no tiene cara de enfrentarse en la cuenta ¡Morralla! Esa no tiene ni ceros en la cuenta», decía.

De forma vehemente, defendía su postura sin poder reprimir las lágrimas: «¡No todo vale por ganar! Que se quede con el premio… ¡Qué persona mas mala!. Ha dicho que soy una falsa, que he criticado a Cristina y a Ferre. ¡Yo hago lo que me sale de mis narices!», se justificaba. Sus compañeros de concurso, entre ellos Yola Berrocal intentaba calmar los ánimos.