Marta López ha puesto toda la carne en el asador y se ha convertido en Lagarta López gracias a su madrina, Nefertiti Goddes. «Cuando he llegado me he sentido un poco pequeñita, porque me veía calva. Pero gracias a ella me ha hecho sentir el traje y salir al escenario con todas las ganas”, ha asegurado la colaboradora.