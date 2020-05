Ser tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ o participar en un ‘reality’ de ‘prime time’ de Telecinco como ‘Supervivientes’ ayuda, y mucho, al bolsillo de los colaboradores o ex concursantes de un programa de Mediaset. Porque, además de ser la plataforma idónea para multiplicar su fama, les proporciona la popularidad y los contactos suficientes para asistir a un sinfín de bolos. Los bolos, que consisten en la participación ocasional o esporádica de un artista o famoso, suponen una importante fuente de ingresos para la mayoría de rostros conocidos de la tele. Pero, ¿cuánto ganan las ‘celebrities’ por lucir pasear palmito en un sarao o hacer un show en una sala de fiestas?

La extronista e ‘instagrammer’ Patricia Steisy ha desvelado cuánto pueden llegar a cobrar los personajes de la pequeña pantalla, en especial los que forman parte del programa de Toñi Moreno. Allí trabajan cada semana tronistas Rubén Sánchez, Nerea Gavir, Sofía Suescun o Kiko Jiménez. La joven, que también ha participado en ‘Supervivientes’, ha hablado abiertamente de los ingresos que se pueden obtener ejerciendo de reclamo en fiestas y veladas de pubs y discotecas de nuestro país. Ella asegura ser una de las mejor pagadas: ha llegado a desembolsarse “1.600 euros por un bolo».

Un tronista puede llegar a cobrar entre 200 y 800 euros

Como es lógico, la cuantía que se puede ingresar por un bolo depende del grado de fama que se tenga. A mayor fama, mayores ingresos. ¿Lo ideal? Estar en el candelero es lo mejor que te puede pasar: nada como estar en la cresta de la ola para que el caché aumente. Patricia Steisy ha desvelado que “en los bolos se cobra según lo famoso que seas, como en la tele. Si estás en pantalla cobras más. Si no estás, cobras menos. Un tronista o un pretendiente de ahora pueden cobrar entre 600, 800, 500, 300, 200…». O sea, entre 200 y 800 euros. Sobre lo que gana ella, prefiere ser cauta. «Yo me voy a reservar lo que cobro, solo digo que soy de las que más cobran. Conmigo se aseguraban llenar las discotecas, porque a mí me siguen más mujeres”.

La extronista también ha desvelado que, en lo relacionado con los bolos, no todo sonventajas. No todas sus experiencias han sido positivas. Le han pasado cosas «extrañísimas». «De muchas niñas se han reído. De montarlas en un coche, llevárselas a hacer el bolo, pagarle el bolo, quitarle el dinero del bolo en una carretera y dejarlas tiradas en una cuneta».

De la experiencia ha aprendido, entre otras cosas, a ir siempre acompañada. «No puedes ir sola y tienes que saber muy bien lo que haces. Yo es que llevo trabajando en la noche desde chica». De sus años participando en bolos también ha sabido que exigir a quienes te contratan un alojamiento en condiciones. «Mínimo tienes que tener un hotel de tres estrellas», ha señalado.

«Los hombres cobran más que las mujeres»

Una vez llegó a pasar miedo. «Una vez fui a un bolo sin ‘road manager’. Me meten en una sala y hay seis tíos más. Ocho tíos en una sala y yo sola. Y me dice uno de los tíos, como vacilones. Me dice uno de ellos: si ahora por ejemplo no queremos pagarte, ¿qué haces? Me veo sola con ocho tíos echando risotadas. Yo estaba temblando, los miro y les digo: muy sencillo. Mi ubicación la tienen 20 rumanos. Como no me dejes salir con mi dinero en 20 minutos de aquí te echo el chiringuito abajo. Me dijeron: relájate y me fui. Pero me fui temblando«, ha relatado. Otra vez fue a un bolo y «dieron las cinco de la mañana» y todavía no le habían pagado. No le quedó más remedio que meterse dentro de la barra del bar y «meter la caja registradora dentro del maletero».

Steisy también ha explicado que los ingresos no son los mismos entre hombres y mujeres. «En los bolos, en la gente de la noche, los hombres cobran más que las mujeres en las discotecas». Ahora lamenta que los bolos tienen cada vez menos tirón, «los dejaron a precio muy barato, los quemaron mucho. La gente se hartó de ver que todos los días iban famosos a las discotecas y los famosos cada vez iban más estirados!. Y es que «todo lo que sube baja. Como los canales de televisión, van cambiando. Ahora se llevan más inauguraciones de tiendas y cosas así».

