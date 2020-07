Lo que pretendía ser una calmada convivencia en ‘La Casa Fuerte’, ha terminado con un fuerte enfrentamiento protagonizado por Christofer y Estefanía Carbajo. La pareja comenzaba su discusión después de que este le echase en cara un cambio importante de actitud y le acusaba de que no se estaba comportando tal y como ella es en el exterior.

Las continuas broncas en las que Fani ha estado involucrado con sus compañeros de reality no han gustado a su chico quien se ha sentido cansado de que esté siempre en el centro de la polémica. Finalmente, terminó explotando asegurando que deseaba abandonar ‘La Casa Fuerte’ cuando no se ha cumplido ni el primer mes de convivencia. Por el momento, el programa ha activado el protocolo establecido para un posible abandono, pero la pareja continúa inmersa en esta aventura televisiva.

La noticia del posible abandono de Christofer la adelantaba Jorge Javier Vázquez en ‘Sábado Deluxe’ donde aseguraba que Fani había dicho que si no se iba él se marcharía ella. Este programa también emitía un extracto de las imágenes inéditas en las que Christofer acusaba a Fani de no ser consecuente: «Eres la menos indicada para opinar cuando tú muchas veces eres peor». A lo que Fani le contestaba gritando: «Yo opino lo que me da la gana».

Muy enfadado, Christofer también le ha dicho que iba de «santita muerta»: «Venimos a ser nosotros mismos», le imploraba. Mientras que Fani se mostraba tajante y aseguraba que estaba siendo como ella es habitualmente, pero que en la vida real no tiene que convivir con ciertas personas con las que, ahora, está enfrentada.

Una prueba de fuego

Este nuevo reality para la pareja, que se dio a conocer gracias a su participación en ‘La isla de las tentaciones’, suponía una prueba de fuego. Durante su primera gran aventura televisiva, la madrileña le fue infiel con Rubén y después de este sonado capítulo que estuvo durante un tiempo en boca de todo, finalmente, Christofer decidió perdonar a su pareja.

Ahora, parece que ambos no atraviesan su mejor momento. Desde que el pasado 11 de junio arrancara este nuevo formato de Mediaset, Oriana Marzoli pronto se convirtió en una de las principales enemigas de Fani protagonizando fuertes discusiones repletas de insultos y duras acusaciones. Hace unos días ambas decidían darse una tregua y enterrar el hacha de guerra.

En esta nueva apuesta de Telecinco, las parejas de concursantes deben enfrentarse a diversas pruebas para conseguir dinero que guardan en la caja fuerte de su cuarto. El resto de las parejas, acampadas en el jardín, tienen la misión de asaltar a sus rivales para arrebatarles su habitación y el contenido de su caja fuerte.