Christopher y Fani han protagonizado una monumental bronca en la hoguera de confrontación tras ver las imágenes de ella besándose con Julián

Este miércoles hemos podido ver por fin la hoguera de confrontación entre Christopher y Fani Carbajo después de que ella le pidiera tras besarse con Julián. Aunque en un comienzo ella pensaba que él no iba a acudir por las imágenes que podía haber visto, finalmente sí que ha ido. Sin embargo, no ha sido nada como parecía que iba a ser, ya que el concursante ha demostrado una cara que hasta ahora no conocíamos y ha estallado contra su novia. O ex. Lo cierto es que aunque al final de la hoguera han decidido seguir en la villa, no ha quedado muy claro si siguen saliendo o han roto su relación. De momento, habrá que esperar para ver qué ocurre. Aunque sí que es cierto que ha dado para mucho.

Fani y Christopher protagonizan una monumental bronca en la hoguera de confrontación

Cristopher no daba crédito a las imágenes que estaba viendo de su novia, sin todavía ver las del beso con Julián. Mientras en la tablet aparecían las imágenes de ella tonteando con su «cuenta pendiente», él iba comentando la jugada: «¿Esa es la imagen que quieres dar? Menuda imagen. Así me gusta. Qué vergüenza. Mira es que no quiero estar contigo más», ha dicho. Tras ver el enfado de Christopher, Fani ha querido tranquilizarlo: » Cristopher si te he llamado para que veas esto es para que no malinterpretes las cosas. Solo que me lo esto pasando bien».

Unas palabras que no le han hecho ni pizca de gracia al propio Christopher: «Pásalo bien tú sola. Escúchame no tienes ni un respeto hacía mi. ¿Tú crees que yo quiero estar con una persona así?«. Fani le ha respondido: «Pues no estés. Yo tampoco quiero estar con una que me tiene cohibida todo el día y estoy contigo. perdona si yo te he llamado ha sido por cosas que he hecho y me he arrepentido». Christopher ha estallado contra ella: «Que mira que no, que no te mirar ni a la cara de la vergüenza que me da. Es que venir aquí a hacerme esto otra vez».

Fani, no podía más: «A lo mejor tú no eres el amor de mi vida porque no me complementas. He tenido mil broncas contigo. No tengo huevos de dejarte porque siempre vuelves». Tras ver las imágenes del beso con Julián, Christopher no ha podido más y ha revelado cómo se siente: «Asco, decepción, engaño, mentira… Ahora mismo la odio. Es un sentimiento que siento ahora. ¿Tú sabes que esto son cuernos, no? Que te has dado un beso con un tío. Eso son cuernos aquí y en Pekín. Me fui cornudo de España y ahora soy el doble cornudo».

Christopher ha asegurado que ya «no siento ni padezco. Ahora mismo no soy nada. Me siento como una mierda porque ella hace que me sienta así haciendo esto. Es que me da vergüenza. Aquí justamente, que esto ha sido el dolor de mi puta vida. Aquí me rompió el corazón».