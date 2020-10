«Prefiero estar sentado como espectador a entrar como un payaso», ha afirmado Christofer en ‘Sábado Deluxe’.

Estefanía Carbajo, más conocida como Fani, se convirtió en la protagonista indiscutible de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Ahora que la audiencia está inmersa en la segunda entrega del reality, la madrileña se ha sometido al ‘PoliDeluxe’ junto al tentador con el que probó la fruta prohibida, Rubén. Una nueva prueba de fuego para su relación con Christofer quien abandonando el plató de Mediaset muy enfadado: «Se me está humillando».

Uno de los momentos estelares del último ‘Sábado Deluxe’ se ha producido cuando María Patiño ha revelado que tanto ella como el resto de los compañeros habían sido testigos de cómo Fani coqueteaba durante la publicidad con Rubén sin hacer caso a su pareja. Incluso le llegó a decir que debían regresar a la isla para concluir cosas pendientes. No solo eso, las revelaciones del polígrafo han sido demoledoras para la pareja.

Fani ha reconocido que se hubiera ido del reality en compañía de Rubén. Una de las pocas verdades de la noche, y es que el polígrafo ha señalado que mentía cuando ha dicho que no le seguía atrayendo físicamente y también cuando ha afirmado que no había pensado en él manteniendo relaciones con Christofer. Por su parte, él ha negado que crea que ella volvería a caer hoy en día en sus redes, pero el polígrafo ha determinado que tampoco decía la verdad.

«De esto no voy a hacer un circo»

Christofer se ha negado a sentarse al lado de Rubén mientras Fani continuaba sometiéndose al polígrafo. La presentadora le cuestionaba a la madrileña sobre el miembro viril de su tentador en la isla, y el polígrafo determinaba que nuevamente mentía cuando ha respondido que Rubén no estaba mejor dotado que su chico. «Prefiero estar sentado como espectador a entrar como un payaso», decía molesto el chileno desde la sala vip.

«Se me está humillando más como nunca en la vida», afirmaba muy dolido y negándose a entrar en el plató. Fani le pedía que estuviese tranquilo, mientras que él respondía tajante y pedía perdón a María Patiño por no querer entrar en directo: «De esto no voy a hacer más un circo». Aprovechaba para arremeter duramente contra su pareja a la vez que esta se mostraba afectada por su actitud: «Prefiero que no vaya esta noche para casa».

Ante las bromas de los diversos colaboradores, él ha optado por abandonar el directo muy ofendido. La noche también deja una sorpresa por parte de Christofer y es que el polígrafo ha sacado a relucir una supuesta deslealtad con una compañera de trabajo. “Siempre me había dicho que no tenía nada, que solo se habían mandado mensajes”, afirmaba Fani. A lo que él reconoció que no habían tenido relaciones íntimas, pero que sí le gustaba: “No me excitaba, pero ella me gustaba”. Muy enfadada, Fani afirmaba lo siguiente: “Yo no sabía que por la noche se rozaba y que por la mañana se acostaba conmigo”.