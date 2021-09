Chenoa ha superado ya su ruptura de David Bisbal y es que ya se ríe incluso del mítico chándal gris con el que apareció siendo un paño de lágrimas para confirmar el fin de su romance. Vea el vídeo en el que la cantante hace chanza de su drama

Mítica es ya la escena en la que Chenoa aparecía delante de las cámaras de los periodistas para confirmar su ruptura de David Bisbal. Mucho se hablaba de su separación, pero la forma en la que la cantante confirmaba las malas noticias no dejó indiferente a nadie e incluso ha llegado a crear tendencia y es que su chándal gris se ha convertido en un icono para aquellos que se enfrentan al doloroso final de una preciosa historia de amor. Un dolor que Chenoa vivió con especial intensidad pero que ahora, con el paso de los años, ha superado e incluso no duda en utilizar el suceso como medio de chanza. Y es que la cantante no ha dudado en hacer referencia a su ruptura con David Bisbal y su emblemático chándal gris para reírse de sí misma, al participar en el programa de Patricia Conde en Movistar +.

Patricia Conde, en su nuevo capítulo, tiene como tarea preparar un musical con su particular equipo, para lo cual contrata a Chenoa para que le aconseje para saber cómo desenvolverse con soltura sobre el escenario. El resultado no podría ser más cómico, especialmente en el punto en el que ambas juegan con el chándal gris con el que la cantante dio por cierto los rumores de que su amor con David Bisbal había llegado a su final. Vea el instante clave del capítulo de ‘Nadie al volante’ y disfruta de la capacidad de Chenoa de reírse de sí misma, incluso con un suceso que le marcó tan desagradablemente en el pasado. ¡Dale al play!