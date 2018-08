Parece que últimamente no hay tarde en ‘Sálvame’ en la que Chelo García Cortés no acabe llorando. Esta vez su peor momento del programa ha llegado cuando se ha tratado el tema de la polémica de Kiko Matamoros tras la boda de su hijo Diego.

El hijo de Kiko ha acusado al colaborador de haber querido hacer negocio yendo a su boda, algo que Matamoros no ha tardado en desmentir.

Ante la pregunta en plató de si sus compañeros creían que Kiko Matamoros había cobrado dinero por ir a la boda de Diego, Chelo García Cortés ha contestado que no, algo que ha indignado a su amiga Gema López.

Parece que Chelo no estaba diciendo del todo la verdad. Según Gema, fuera de plató, Chelo habría expresado su creencia de que Kiko Matamoros sí habría cobrado.

“Me están machacando”

Chelo García Cortés trataba de defenderse de este ataque, cuando llegó la estocada. María Patiño enviaba un mensaje por teléfono: “Esa es Chelo. A mí me dijo que sí creía que Kiko había cobrado”.

Chelo quedaba por los suelos, pero su enfado pronto se tornaba en nerviosismo y en lágrimas, una reacción algo desproporcionada que sus compañeros no terminaban de entender. “Si lo creía, ahora he cambiado de opinión”, decía indignada.

“Mañana viene aquí Kiko y creo que nos está entrando el miedo”, afirmaba entonces Kiko Hernández.

Fue ante este comentario el que hizo que Chelo desvelara el verdadero motivo de su estado de nervios: “Yo no tengo miedo a Kiko, yo sólo tengo miedo a alguien que me está haciendo mucho daño: Hacienda”.

El silencio se apoderaba del plató. “Hacienda me está machacando y no quiero hablar porque cada vez que lo hago toman represalias”.

Parece que los problemas económicos de Chelo García Cortés continúan, tal y como terminó de afirmar Gema López: “Entiendo tus lágrimas, no por lo que te he dicho yo, sino porque sé que no estás pasando una buena época y que no estás bien”.