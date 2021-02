«Yo no me creo el tema de la herencia. Ahí hay algo más», ha afirmado la que fuera buena amiga de la artista sobre su guerra con Kiko Rivera.

Durante años mantuvo una estrecha amistad con Isabel Pantoja, algo que terminó de forma fulminante hace tiempo. Ahora, Charo Vega se ha pronunciado sobre el mediático conflicto que mantiene la artista con su hijo, Kiko Rivera. La nieta de Pastora Imperio no se explica qué ha podido pasar en la familia y es escéptica con que el detonante principal sea la herencia de Paquirri.

«Yo no me creo el tema de la herencia. Ahí hay algo más». Recordaba que Kiko Rivera siempre ha adorado a su progenitora: «Algo muy raro ha tenido que ver esta criatura». Tampoco comparte las duras palabras que el DJ dedicó a su madre en televisón donde trazó un perfil de una persona «déspota» y «egoísta». «No comparto eso. A mí me gustaría volver a ver a Isabel, pero a mi amiga».

Desconoce por completo lo que haya podido pasar: «Justo fue la época en que dejó de hablarme. Que le han lavado el coco a Isabel, creo que sí. Agustín es el único que le queda cerca. De qué forma, lo desconozco». Ha sido demoledor con este: «Tiene coraje de todas las personas de este mundo, incluso de sí mismo». También ha llegado a decir que cuando vio el éxito de su hermana enseguida se arrimó a ella y que no le gustaba que nadie apareciera en la vida de la tonadillera. «A mí me hacía comentarios. No sé si lo hacía conmigo».

Respecto a los comentarios de Kiko Rivera quien aseguró que había presenciado feos hacia su hermana, Isa Pantoja, Charo Vega ha afirmado que ella también los notó por parte de doña Ana y Agustín Pantoja. Recordaba la noche en la que detuvieron a Isabel Pantoja y la llevaron al calabazo. «Fue una noche fue muy dura. Isa Pantoja pidió su cena a Dulce y dijo que se quería acostar», ha recordado señalando que era tan solo una niña. Fue entonces cuando, según su versión, su tío le dedicó unos gestos que hablaban por sí solos.

Un sincero mensaje

Ha aprovechado la ocasión para lanzarle un mensaje de forma pública para que la cantante solucione el conflicto familiar: «Como amiga que he sido solo me gustaría decirle a Isabel Pantoja que vea crecer y disfrute de sus nietos. Lo que no has hecho con tus hijos, lo haces con tus nietos».

También se ha manifestado sobre la causa de su enemistad con la tonadillera que se produjo por una entrevista en televisión. «Isabel se enfadó conmigo por ir a un ‘Deluxe’. Me llamó y me dijo que no me quería nadie, ni mis hijos». Le comentó entonces que iba a ir a televisión porque le hacía falta un sofá. «Isabel Pantoja y Agustín Pantoja me han tratado como una mierda».