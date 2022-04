La nueva edición de ‘Supervivientes‘ está calentando motores y su estreno está a la vuelta de la esquina. A la espera de que llegue el día del estreno, los diferentes programas de Mediaset están confirmando el nombre de los concursantes. ‘Viernes deluxe‘ ha confirmado que Charo Vega se convierte en la octava concursante del reality de aventuras de Telecinco.

Charo Vega se suma a la aventura presentada por Jorge Javier Vázquez y cuenta los días para tirarse del famoso helicóptero. La folclórica ha asegurado que tiene muchas ganas de vivir por un tiempo en Honduras y ha pedido el apoyo del público para conseguir llegar a lo más lejos dentro del concurso. «Os doy las gracias a todos, me apetece mucho ir, me siento más joven que nunca y me apetece mucho, ahora estoy como aventurera«, ha expresado en un vídeo emitido en ‘Viernes deluxe’.

Tras conocer la noticia, Kiko Matamoros, también concursante de esta nueva edición, se ha mostrado feliz por compartir aventuras con Charo Vega y ha dejado caer que llegará el momento en el que hable largo y tendido de sus vivencias. «Ella es más joven que yo, pero ha tenido tanta vida y tantas situaciones que nunca ha contado en un plató e igual las saca allí. Estoy convencido de que nos va a contar muchas cosas», indicaba.

En los últimos meses, Charo Vega se ha convertido en uno de los rostros habituales de la cadena a raíz del enfrentamiento público entre Kiko Rivera y su madre. Así, la nueva concursante de ‘Supervivientes’ llegó a reconocer que veía cambiada a la tonadillera. «Que le han lavado el coco a Isabel, creo que sí. Agustín es el único que le queda cerca. De qué forma, lo desconozco. Él tiene coraje de todas las personas de este mundo, incluso de sí mismo», llegó a comentar una vez en ‘Sábado deluxe’. También ha llegado a decir que cuando vio el éxito de su hermana enseguida se arrimó a ella y que no le gustaba que nadie apareciera en la vida de la tonadillera. «A mí me hacía comentarios. No sé si lo hacía conmigo».

La que fuera íntima amiga de Isabel Patoja se une así a un plantel de concursantes que dará mucho que hablar en los próximos meses. Así encontramos a Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra, Marta Peñate, Anabel Pantoja e Ignacio de Borbón. Además, SEMANA ha podido confirmar la participación del cómico Juan Muñoz y los concursantes de ‘La isla de las tentaciones’ Alejandro Nieto y Tania Medina.

Charo Vega y su salto a televisión

Después de su ruptura sentimental, Charo Vega comenzó a sentarse en diferentes platós. Entonces, se dedicó a hablar de su amistad con Isabel Pantoja, algo que no le gustó a la tonadillera, quien tomó la decisión de cortar todo vínculo con ella. «Me enteré de que me ponía como los trapos. Me llamó como una fiera y me dijo cosas crueles y dañinas, como que mis hijos no me querían», llegó a confirmar en una entrevista frente a Jorge Javier Vázquez.

Charo Vega también ha hablado en primera persona y llegó a reconocer públicamente sus adicciones. En 2013 confesó que había estado sumida en «una depresión grave» después de que tuviera que acudir a una clínica de desintoxicación: «Empecé a tomar Orfidal y solo quería dormir. He estado tirada en el sillón muerta en vida». Tiempo atrás, también tuvo problemas con la bebida, aunque fue su amiga Isabel Pantoja quien le ayudó a salir adelante.

Charo Vega pertenece a una de las familia más importantes de España y ha estado rodeada de famosos desde que nació. Se casó con el representante de famosos, Tony Caravaca, y tuvieron una hija en común, Tirana. Tras separarse de él, la folclórica comenzó una relación con José Soto, uno de los miembros de Ketama.

