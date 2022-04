El pasado miércoles 27 de abril se realizó un evento en los Cines Callao, de la capital, un evento en el que se despide a la cantante Chanel antes de marcharse hacia Turín para participar en el Festival de Eurovisión 2022. En este evento, en el que la acompañaron grandes artistas, Chanel habló sobre su actual estado antes de representar a España, y lo que tiene preparado para la gran final del concurso de la canción.

Sobre si está preparada para la gran final que se celebrará en la ciudad de Turín el próximo sábado 14 de mayo, Chanel ha hecho referencia a su propia canción: «Yo siempre estoy ready». Además, la joven comenta que se encuentra muy bien antes de marcharse hacia Italia. La cantante afirma que «llevo días diciendo que tengo ganas de que llegue el 14 de mayo. Tengo muchas ganas de coger el avión a Turín con mis bailarines y mi equipo. Cuando lleguemos allí nos concentraremos y pondremos la energía en todo lo que tenemos que hacer».

En cuanto a lo que supone representar a España, Chanel declara que «es una realidad que existe la presión de estar representando a todo un país. Pero por otra parte, no lo veo como un peso que me estanca y me paraliza, sino como un motor que me da energía», añadiendo que «si no ganamos, no será por trabajo. Nos estamos dejando la piel al 100% y no hay más horas en el día para ensayar»

El gran secreto: el vestuario diseñado por Palomo Spain

Por lo que respecta al vestuario, Chanel no ha querido desvelar muchos detalles de lo que llevará puesto encima del escenario, aunque sí se ha confirmado que será el diseñador Palomo Spain el que se encuentra trabajando en el traje. La directora de comunicación de RTVE desveló que este trabajo nació durante la rueda de prensa de ‘Maestros de la Costura’ realizada recientemente en IFEMA, cuando se lo ofrecieron al cordobés.

Palomo declaró ante los medios que «el vestuario para la actuación es complicadísimo. Voy a hacer un traje que sea perfecto técnicamente, pero sin olvidar que ella esté bella, novedosa, atractiva y que brille como nadie«, añadiendo que «es muy importante elegir bien los materiales y sobre todo la forma de coser las piezas, para que resista bien el baile. ¡Es como trabajar para el ballet!».

RTVE ya trabaja en 2023

Este 2022 es el año que parece que la victoria de España está más cerca. Chanel se sitúa en quinta posición de las apuestas, y las candidaturas de otros países no tienen nada parecido a la actuación de nuestra representante. Y eso puede resultar muy beneficioso, hasta el punto de obtener el micrófono de cristal.

En caso de que eso ocurriera, sería España la encargada de organizar el festival en nuestro país, que previsiblemente se celebraría en Valencia tras el acuerdo firmado con la Generalitat Valenciana. Y ante esta posible victoria, TVE deja claro que «estamos preparados para hacerlo». Además, Eva Mora, delagada de Eurovisión en RTVE, también ha comentado que «ya estamos trabajando en el Benidorm Fest 2023».

