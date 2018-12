La carta de despedida de Noemí Galera tras la final de ‘OT 2018’

Noemí Galera es todos los años una de las protagonistas de las ediciones de ‘Operación Triunfo’ junto a todos los concursantes. Y es que vive con intensidad todos los años, ya que está permanentemente en contacto no solo con los chicos que llegan a la Academia para cumplir su sueño, también para organizar a todo el equipo que está tanto delante como detrás de las cámaras.

Leer más: Famous le arrebata el puesto a Alba Reche y se convierte en el ganador de OT 2018

Para ella ha sido una de las ediciones más complicadas y no ha dudado en hacer público su sentimiento y compartirlo con todos los teleespectadores en el chat que ha tenido lugar tras la gran final, que ha convertido a Famous en el ganador. Noemí se sentaba en lo que podría ser el confesionario de ‘OT’ y empezaba a leer su carta de despedida: “No es ningún secreto si os digo que no ha sido una edición fácil para mí. Aún con la resaca del éxito de 2017, me vi embarcada en la autoexigencia de tener que seleccionar a dieciséis concursantes que brillaran con luz propia y que no fuesen una réplica de las grandes voces del año pasado. Recorrimos España en busca de la excelencia y la autenticidad”, ha comenzado diciendo ante la cámara.

“Y tras unos de los castings más multitudinarios que recuerdo, creo que los chicos superaron con nota su debut en la gala cero. Pero como en cualquier viaje, también tuvimos momentos en los que el camino se nos hizo un poco cuesta arriba y se tomaron decisiones, algunas dolorosas para mí, siempre con la idea de que los concursantes consiguieran emocionar y ser ellos mismos”, ha explicado sobre los momentos más duros por los que ha pasado durante esta edición.

Más contenido .....