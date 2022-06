Yulen Pereira vive en ‘Supervivientes’ un auténtico sueño cumplido. No solo por su fichaje, lo que le abre un camino hasta ahora desconocido como personaje conocido por el público general, también por el reto que supone la experiencia, y también porque parece haber encontrado su media naranja. Su relación con Anabel Pantoja parece ir avanzando a pasos agigantados y parece que ya no ocultan sus sentimientos cruzados, aunque aún no dan el salto que traspase los límites de una estrecha amistad, aunque con mucha tensión no resuelta. Pero lo que parece que tampoco se resuelve, esta vez en España, es el futuro profesional del deportista, quien desconoce el alcance que su decisión de participar en ‘Supervivientes’ está teniendo y que pone en serio peligro su carrera en la esgrima.

El presidente de la Federación Española de Esgrima, José Luis Abajo, finalmente se ha visto obligado a pronunciarse sobre la entrada de Yulen Pereira a ‘Supervivientes’ y cómo afecta esta decisión a su carrera, pues tiene sus consecuencias. Tal y como ha tenido que reconocer el alto cargo de la Federación Española, está decepcionado por cómo se han desarrollado los acontecimientos respecto a la participación de un miembro de su equipo en un reality de televisión. Además, deja en el aire la continuidad de Yulen en el equipo de esgrima: “Estas informaciones, pues no son muy deportivas, la verdad, aunque salpican a nuestro deporte. A mí es verdad que me avisaron, pero una semana antes de irse. Llegó Yulen y nos dijo ‘me voy a Supervivientes’. Una sorpresa monumental. Estamos en el momento más fuerte de la temporada. La situación de Yulen es que no está compitiendo, no está entrenando y está en la isla. Nada más”, deja claro José Luis Abajo en conversación con Radio Marca.

El presidente de la Federación Española de Esgrima no ha podido ser más contundente con sus declaraciones y es que no quiere que el concurso de Yulen Pereira en ‘Supervivientes’ se vea mezclado con el deporte que él ha dedicado toda su vida y dedicación. Es por esto que subraya la obviedad de que “si no compites y no consigues resultados, pues tampoco tienes ayudas, si no tienes premios… Cuando vuelva de la isla veremos cómo vuelve”.

Pero José Luis Abajo no solo se preocupa por el palmarés de Yulen, sino también por cómo afectará el paso por la isla a su organismo y su capacidad física como deportista: “Obviamente está maltratando su cuerpo, que eso para el deporte está contraindicado, ha perdido un montón de masa muscular, lleva dos meses y pico sin entrenar y cuando vuelva tardará en recuperarse. No sé qué le pasa en la cabeza a Yulen, la verdad”, sentenciaba el presidente, que no ve con buenos ojos que una de sus grandes promesas haya decidido echar por tierra todo el esfuerzo de su vida por participar en ‘Supervivientes’.

Aun así, José Luis Abajo sabe que el éxito pasa por el esfuerzo y que Yulen puede volver a estar en lo más alto si al volver de la isla de Honduras se centra en recuperar el tiempo perdido y la capacidad física perdida en la aventura. Unas condiciones que se han visto seriamente perjudicadas por las premisas que ha aceptado al entrar en ‘Supervivientes’ y que le obligan a pasar hambre, inclemencias del tiempo, picaduras de mosquitos, falta de sueño e higiene y, además, estar 24 horas entre personas con caracteres muy dispares y siempre en colisión: “Claro que le voy a esperar, pero ya te digo que cómo vuelva dependerá de él, no depende de mí. Tendrá que entrenar, tendrá que alimentarse, tendrá que ver psicológicamente cómo está. Y luego todo lo que le rodea y de qué se está rodeando y qué está haciendo. Y yo que sé…”, frenaba antes de meterse en cuestiones más delicadas, como puede ser hablar de su estrecha amistad con Anabel Pantoja y la posibilidad de que se convierta en un mediático romance.