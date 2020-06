Carmina no solo ha dado un buen repaso a su hijo. También ha lanzado pullas contra los colaboradores de ‘Sálvame’ y en concreto contra Kiko Matamoros. “Es un hijo de p…”, ha dicho. Lo ha acusado de ser “un sinvergüenza”. Incluso cree que el acercamiento de su hijo con Estela Grande en ‘GH VIP 7’ pudo haber sido una estrategia por parte del joven para tocarle las narices a Matamoros. El colaborador no se ha tomado a guasa el asunto. “No me llega a la suela del zapato, que me diga hijo de hospital me molesta mucho”, ha respondido. “Me parece muy cerdo que me falte así al respeto porque yo no he dado motivos para eso. Que y me llame a mí lo que quiera y deje en paz a mi madre, que bastante suerte ha tenido con no conocerla”.

Las demoledoras declaraciones de Carmina hacen que Kiko, que tantas veces ha jugado a ser el cazador en los platós de Mediaset, sea por una vez cazado. Desde que salió de ‘GH VIP 7’, el ex de Gloria Camila, decidido a convertirse en una estrella de la pequeña pantalla, no ha dudado en atacar a diestro y siniestro a los pesos pesados de la cadena. En los últimos meses se ha enfrentado duramente con Antonio David Flores, con José Ortega Cano, con Rafa Mora (a quien no le importaría arrebatarle su sillón en ‘Sálvame’)… En definitiva, ha exprimido al máximo su fichaje en Mediaset para ir ascendiendo escalones en su imparable carrera mediática. Lo que resulta curioso es que la persona encargada de destapar sus ardides para conseguir popularidad haya sido su propia madre. Quién puede conocer mejor a alguien que quien te ha traído al mundo… Habrá que esperar a conocer la reacción de Kiko. Como animal televisivo que es, seguro no tardará en pronunciarse al respecto.