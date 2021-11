Semana tras semana, ha luchado con todas sus fuerzas, como una auténtica campeona. Pero en la recta final de ‘MasterChef’, el sueño de Carmina Barrios de llegar a la final del concurso se ha visto truncado. La actriz se ha quedado a las puertas de convertirse en finalista, pero al menos se ha llevado el privilegio de haber protagonizado la despedida más bonita de todas las que se recuerdan del programa.

La sevillana, junto a David Bustamante y Belén López se enfrentaban a un duro reto: reproducir un elaborado postre confeccionado por Ricard Martínez, de Espai Sucre, en Barcelona. Su plato estaba rico, y hasta el aclamado repostero ha alabado sus esfuerzos. No obstante, su trabajo no ha sido suficiente.

«¿Has visto lo que has currado? Solo falta una de las elaboraciones, hay muchísimo trabajo. Me siento tremendamente orgulloso de ti. Lo veías difícil, pero no has quitado el pie del gas en ningún momento. No te has rendido. Cansada y agotada… y aquí estás. El esfuerzo se te tiene que alabar sí o sí», comentaba Jordi Cruz. «Has intentado darlo todo y eso ha sido un placer. Como ser humano has sido un increíble ejemplo. Aunque te has dejado la piel, el cansancio y la complejidad de la prueba te han impedido hacerlo como Dios manda».

Las bonitas palabras de Pepe Rodríguez a Carmina: «Eres un ejemplo de mujer luchadora»

«Después de una prueba extenuante como la anterior, de DiverXo, vienes aquí con una prueba de ata cocina, compleja, complicada y difícil. Y das todo lo que tienes dentro. Me quito el sombrero. Eres un ejemplo de mujer luchadora. Qué bestia, qué animal. Cuando alguien da todo lo que tiene dentro no se le puede exigir más , porque se ha vaciado. Y tú te has vaciado. Enhorabuena», agregaba Pepe Rodríguez.

Sus compañeros escuchaban las valoraciones de los chefs emocionados. Cuando por fin el manchego ha pronunciado su nombre, la andaluza se ha venido abajo. Rota en llanto, aceptaba de buen grado que su experiencia había llegado a su fin. «Eres lo más grande que ha pasado por estas cocinas, vales tu peso en oro», le recordaba Samantha Vallejo Nájera. «¿Quién entiende esas recetas tan complicadas? Lo has hecho divinamente».

"Que lo hayas peleado, me quito el sombrero, eres un ejemplo de mujer luchadora. Qué bestia, qué animal, cuando alguien da todo lo que tiene dentro no se le puede exigir más" @Pepe_elBohio https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/8l8dzjm3hE — MasterChef (@MasterChef_es) November 23, 2021

«Al principio cuando me dijeron de venir la gente me acojonaba y venía con un poquito de miedo», reconocía Carmina Barrios tras colgar el delantal, en su charla con Pepe antes de abandonar el plató. «Se me ha tratado tan bien y he tenido una experiencia tan bonita… Me he sentido libre. He viajado, he montado en globo y me lo he pasado tan bien. Me lo he pasado aquí estupendamente. Estoy muy orgullosa, de verdad que sí», añadía.

«Has sido la aspirante más querida de esta edición», le ha dicho el chef manchego

«Has sido muy luchadora. Has sido la aspirante más querida de esta edición. Tus compañeros lo han pasado mal cuando sabían que te ibas. ¡Qué grande eres!», le ha dicho el cocinero manchego. «Yo no me consideraba nada especial, que no tengo mérito ninguno, pero agradezco que me digáis cosas tan bonitas porque yo todo lo hago a trancas y barrancas, pienso que tengo que hacer eso y no tengo mérito ninguno, que es una cosa más. me decís tantas cosas bonitas, que me lo estoy empezando a creer», admitía la actriz. «Pues a la gente hay que decirle lo que vale, lo que la queremos. Eres grande, Carmina», le decía Pepe.

«Nos has alimentado a muchos con tus ganas, con tu garra, con esa sonrisa siempre, con ese mirar para adelante, con tu talante tan bueno», insistía Jordi Cruz. «Te admiramos un montón y te queremos mucho». Enseguida, los finalistas -Belén López, David Bustamante, Juanma Castaño y Miki Nadal- han bajado a despedirse de ella. Todos emocionados, con lágrimas en los ojos. Y así, todos protagonizaban una emotiva despedida tras la cual dedicaba unas palabras de cariño a sus excompañeros: «Los quiero a todos como si fueran mis hijos y por eso ellos me quieren como a una mamá».

Antes de abandonar el concurso, Carmina Barrios ha dicho que ve a «la Tata» (Belén López) como la clara ‘MasterChef Celebrity 6’. Incluso ha vaticinado que se medirá en duelo con Juanma Castaño. Dentro de una semana sabremos si acierta o no con sus pronósticos.