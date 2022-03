En medio de la expectación por la entrada de Belén Esteban a la casa de ‘Secret Story’ como invitada VIP, el concurso de Telecinco ha dado un giro de 180 grados este domingo. La organización del reality presentado por Carlos Sobera ha tomado la decisión de expulsar de manera disciplinaria a Carmen, una de sus concursantes más polémicas.

Carmen, que estaba nominada, ha sido expulsada por «conducta intolerable» dentro de ‘Secret Story’, tal y como ha confirmado la voz en off al resto de concursantes. Aunque no han querido dar más detalles sobre lo ocurrido, todo apunta a que ha sido a raíz de que la concursante protagonizara una fuerte y tensa discusión con Laila que habría acabado con la primera lanzándole un vaso de agua a la segunda. A la espera de que el programa cuente lo sucedido en la gala del debate presentado por Toñi Moreno, lo cierto es que la organización ha visto bien hacer un llamamiento al resto de participantes que todavía continúan en la casa de Guadalix.

«Siento comunicaros que Carmen ha sido expulsada por conducta intolerable dentro del concurso. La frase es corta, concisa pero me hace pensar una cosa, cuando estábamos ilusionados, encantados, por volver a un concurso de aislamiento con anónimos. Recuerdo la emoción, los nervios, las risas, todo aquello que pensábamos que íbamos a hacer en este concurso, se resumía en una frase: humor, compañerismo, amor, solidaridad…», empieza a reflexionar la organización.

«Me ha gustaría saber qué ha quedado en vuestras cabezas de todo eso para que lleguemos a estas situaciones. ¿Qué ha pasado con esas ilusiones para llegar a este momento? Hemos hecho llamadas de atención. No es más valiente el que da el paso hacia adelante sino el que lo da hacia atrás. La pompa de jabón de Carmen ya ha explotado, espero que mantengáis las vuestras bonitas, sin explotar, y demos ejemplo de un grupo que trabajo unido y se quiere unido», finalizaban en su toque de atención a los concursantes.

Después de conocer la noticia, Rafa ha sido quien se ha mostrado más afectado puesto que mantenía una estrecha relación con Carmen. En su momento se llegó a especular sobre la posibilidad de un bonito romance entre ambos, aunque nunca llegaron a dar rienda suelta a su amor. No es la primera vez que la concursante recibía una amonestación por parte de la organización puesto que hace unas semanas destrozó la mesa del comedor con un cubierto. En aquel momento, Toñi Moreno pidió que pagaran los destrozos puesto que el mueble era «carísimo» y se les condenó a pasar hambre por su fechoría.

Belén Esteban, nerviosa antes de entrar a ‘Secret Story’

Horas antes de entrar en la casa de ‘Secret Story’, Belén Esteban ha conectado desde el sofá del cubo de la casa con ‘Viva la vida’ y ha reconocido que estaba muy nerviosa por entrar al sitio que tantas alegrías le dio en un pasado. La colaboradora de ‘Sálvame’ entra con muchas ganas a conocer a los concursantes del reality de Telecinco y confiesa que está deseando enterarse de todos los cotilleos que todos esconden.

Eso sí, aunque sabe que no puede dar información del exterior, va a hablar con algunos de los concursantes para ponerles en alerta sobre las cosas que ella considera que no están haciendo bien. De la misma forma, Belén Esteban se ha mostrado muy sorprendida por la expulsión disciplinaria y ha avanzado que ha sido determinada después de que ocurriera un hecho «fuerte». La de Paracuellos está en otro momento de su vida y por ello no le preocupa lo que puedan pensar sus compañeros de su paso por la casa, todo lo contrario a lo que ocurrió en su ‘GH VIP’. «Todo esto me recuerda a muchas cosas, quiero vivir los días que esté aquí con ellos. Esta noche va a haber muchas cosas graciosas», avanza. Sin querer desvelar nada, también ha confirmado que su pijama dará mucho que hablar. ¿Será el que hizo famoso en su edición de ‘GH VIP 3’?