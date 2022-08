Carmen Borrego nunca ha ocultado que Rafa Mora no es santo de su devoción, pero este martes ha quedado más que claro que no lo soporta. Ambos han protagonizado un rifirrafe que ha provocado el llanto de la malagueña. Todo ha comenzado cuando los colaboradores de ‘Sálvame’ debatían sobre la participación de Gloria Camila en ‘Pesadilla en el paraíso’ y el posible papel que tomará la joven en el reality. “Yo te digo que no va a hablar. Ella no ha elegido ser la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano. Ni Kiko Rivera hijo de Pantoja y Paquirri. Que se nos olvida”, decía el valenciano. “Nosotros estamos aquí porque queremos, ellos no”. María Patiño le respondía: “Aquí nadie viene obligado, te lo garantizo yo”. Cuando ha llegado el turno de la malagueña, esta le ha espetado una pregunta: “A mí me respetas, ¿por qué estoy yo aquí?”. El aludido contestaba: “Porque eres la hija de María Teresa Campos”. Ha sido entonces cuando esta se ha levantado y ha abandonado el plató: “Estoy hasta las narices de que digas eso, a ver si te enteras de quién soy yo y lo que llevo haciendo toda mi vida, imbécil”.

Minutos más tarde, la colaboradora recapacitaba y regresaba a su sillón. Y pedía disculpas a Rafa Mora: “Lo siento por insultarte, pero estoy harta de ti. Que te vayan dando, Rafa Mora. Que el único que se merece estar aquí eres tú. Pues quédate tú”, decía, con lágrimas en los ojos.

«Si estoy aquí, lo tengo tan merecido como tú», reprocha Carmen Borrego a Rafa Mora

«He trabajado en cosas mejores y en cosas peores. No hay trabajo bueno o malo, hay trabajos bien hechos o mal hechos. Me enorgullezco de muchos trabajos que he hecho. Si estoy aquí, lo tengo tan merecido como tú. Yo no soy comparable con otras personas que están aquí por otras cosas. Me parece perfecto que estén. Y nos viene muy bien que estén, pero no soy comparable. Soy una profesional de este medio desde hace muchos años. Ya está bien, Rafa, porque yo a ti no voy a hacerte daño. Y tú siempre lo dices para humillar y para hacer daño, lo tengo absolutamente claro. Y ser hija de María Teresa Campos es lo mejor que me ha pasado».

«Si te he hecho daño, te pido disculpas», ha reculado Rafa Mora. «Tu madre es la más grande que ha pasado por la televisión de este país y le tengo muchísimo respeto porque me he tragado muchas tardes los programas de tu mamá porque mi abuela, que en paz descanse, los veía». Pipi Estrada, presente en el plató, salía en defensa de su compañero: «Rafa lo que ha dicho, para mí, es un piropo a Carmen Borrego».