La reciente ruptura de María Teresa Campos y Edmundo ‘Bigote’ Arrocet ha puesto en el foco de la noticia a la familia Campos. Carmen Borrego ha acudido al plató de ‘Viva la vida’ donde se ha mostrado tajante y muy enfadada con las últimas especulaciones. Sobre todo, ha cargado duramente contra Antonio David Flores.

«No puedo con tanto machista», ha señalado rotunda. Añadía que no conoce a nadie más machista que Antonio David Flores. «Qué más da quién ha dejado a quién», zanjaba. Cabe recordar que el ex de Rocío Carrasco realizaba el siguiente comentario sobre la comunicadora: «Para María Teresa no ha sido un amor, ha sido un trofeo. María Teresa se ha paseado con un señor con muy buena planta durante 6 años».

La colaboradora defendía a capa y espada a su madre y añadía lo siguiente: «Este es un señor que ha vivido cuatro años con Rocío Carrasco y lleva veinte viviendo de ella. ¿Ahora también va a vivir de las Campos?».

El mensaje de la discordia

Respecto al sonado WhatsApp con el que presuntamente el humorista habría terminado su relación con la comunicadora, Carmen Borrego ha explicado que no ha visto ningún mensaje que ponga que está enjaulado. Sí que ha reconocido que ha existido un cruce de WhatsAppss, pero ha recalcado que a ella no le corresponde contar esto.

Uno de los momentos de mayor tensión del programa se ha vivido cuando el periodista José Antonio Avilés ha afirmado que ha sido Edmundo quien ha filtrado información sobre la ruptura a la prensa. Este comentario ha hecho estallar a Carmen: «Mentiroso, demuéstralo».