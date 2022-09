Este martes, el asesor fiscal David Galván ha anunciado en ‘Sálvame’ que Carmen Borrego se encuentra en serios apuros económicos. «En los registros figura como morosa», ya que «tiene una deuda con la Agencia Tributaria de que asciende a 660.599 euros». Al escuchar esto, la hija de María Teresa Campos no daba crédito: «No tengo ni idea de lo que está hablando. Desde hace años que no estoy en ninguna sociedad. No soy apoderada de ninguna sociedad ni tengo ningún inmueble. A mí no me pueden embargar nada porque no tengo nada».

El asesor continuaba explicando que la malagueña tiene un pufo legal derivado de una empresa que heredó de su madre, Teteco sl. «Es una deuda del año 2017, pero se ha publicado en diciembre de 2021. Entiendo que está en vía judicial, que se ha recurrido y demás, pero no puedo saber más. La deuda es de una sociedad que no presenta cuentas desde 2017. La sociedad tiene unos bienes y esos bienes han sido embargados. Si esos bienes no cubren los gastos, Hacienda irá a por los apoderados de esa sociedad. La apoderada en este caso es Carmen Borrego y la deuda asciende a 660.599 euros», decía.

Borrego aparece como apoderada de esta sociedad «desde el 2 de diciembre de 2004, y tu cargo de apoderada está vigente». La situación se volvía tensa por momentos. A la hermana menor de Terelu le entró tal angustia que acabó abandonando el plató. «Son datos públicos de una sociedad que no presenta cargo desde 2017, otra cosa sería que tú dejaras tu cargo de apoderada después de esa fecha y no se haya publicado en el Registro Mercantil», añadía el asesor.

«Jamás he ido a un notario para ser apoderada de nada», comentó extrañada antes de irse. De inmediato se puso en contacto con sus abogados. Al parecer, estos le dijeron que las informaciones no eran del todo correctas. Visiblemente enfadada, se negó a hacer más declaraciones sobre este tema. «Esto se llama difamar a una familia. Si esto está equivocado, está equivocado. Primero tendré que hablar con mi asesor y con mi abogado», soltaba.

«Me llevo un sofocón tremendo», dice Carmen Borrego

Tan cabreada estaba con el programa que se metió en el cuarto de baño para impedir que emitieran imágenes suyas. Fue imposible, ya que parte del equipo la siguió hasta allí. «No voy a hablar hasta que no hable con mi abogado y con mi asesor fiscal. Entendéis que me lleve un mal rato», explicaba al asesor. La colaboradora insistía en que jamás ha sido ni administradora ni apoderada de ninguna sociedad y ha revelado que la casa sobre la que pesaba el embargo de esa sociedad se había vendido el año pasado, por lo que en caso de existir esa deuda se habría saldado ya.

«Estas cosas hay que hacerlas en condiciones. No se pueden dar noticias así porque me va a dar un infarto, a mí y a mi madre si lo está viendo en casa. Esa casa está vendida por lo que todo esto ya no existiría, en tal caso faltaría elevarlo a público… Entenderá usted que me llevo un sofocón tremendo y un calentón al enterarme de esto en directo», zanjaba.