Sobre el llamamiento de la joven a su madre, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha insistido en que le gustaría conocer la versión de Rocío Carrasco.

El pasado viernes, después de casi un mes en silencio, Rocío Flores rompía su silencio sobre el documental de Rocío Carrasco y lanzaba un contundente llamamiento para que su madre se pusiera en contacto con ellos. En mitad de su intervención en ‘El programa de Ana Rosa’, la hija de Antonio David Flores aprovechó la ocasión para cargar contra Carmen Borrego después de que esta última criticara el hecho de que Olga Moreno hablara de los hijos del excolaborador de ‘Sálvame’. Este domingo, le ha tocado el turno de réplica a la hija de María Teresa Campos, quien no ha dudado en hacer hincapié en el derecho y la libertad que tiene de hablar sobre todos los concursantes de ‘Supervivientes’.

«Me parece súper feo que justamente sea Carmen Borrego la que cuestione que Olga haya hablado de nosotros cuando lleva 20 años conmigo y me conoce al cien por cien, mientras que ella se ha marcado una pedazo de exclusiva con un pedazo titular hablando de mí y no forma parte de mi familia», decía el pasado viernes Rocío Flores. Ante esto, la hermana de Terelu Campos aseguraba que ya había dado muchas explicaciones sobre aquellas palabras que provocaron una guerra abierta entre el clan Campos y Antonio David Flores.

Además de esto, Carmen Borrego insistía en justificar sus críticas hacia Olga Moreno debido a que ella tan solo se ha limitado a comentar las imágenes de una de las participantes del reality de aventuras presentado por Jorge Javier Vázquez. «Soy la única de las Campos que hablé de la familia, ya he pagado suficiente. Si ella (Olga) está en un concurso lo normal es que hable de ella y de cualquier concursante. Entiendo que me quisiera meter el hachazo… No he hablado de ella porque me ha salido de la manga», comentaba la colaboradora de ‘Viva la vida’.

De la misma forma, la hija de la veterana comunicadora insistía en que había tenido una semana muy movida y no quería entrar en detalles sobre el llamamiento que Rocío Carrasco le ha hecho a su madre para que se ponga en contacto con ellos. «Está en su perfecto derecho, si supuestamente le ha salido del corazón… pues adelante«, cuenta. Además, ha insistido que le gustaría conocer el próximo miércoles la versión de la hija de Rocío Jurado, aunque hace hincapié en que no sabe qué es lo que dirá frente a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera.

Rocío Flores intentó tender puentes con su madre

Rocío Flores ha hecho hincapié en que tanto ella como su hermano, David Flores, están pasando un difícil momento a raíz del documental de Rocío Carrasco. En concreto, la joven insistía en que la situación en su casa era de lo más inestable y desvelaba que había intentado ponerse en contacto con su madre, aunque sin éxito. La hija del excolaborador de ‘Sálvame’ dejaba claro que quería tenderle un puente a su madre, aunque también aseguraba que las historias que se estaban contando no eran verdad.