Este lunes, Carmen Borrego, como concursante de ‘Sálvame Okupa‘, tenía que asistir al programa porque se celebraba la gran final que terminó coronando a Víctor Sandoval como ganador, pero no fue así. La que fuera colaboradora no asistió y en su lugar envió un parte médico a la dirección del programa que Carlota Corredera leyó en directo, pero que no terminaron de creerse sus compañeros.

5 Carlota Corredera leyó el parte médico y cuestionó su veracidad La presentadora hizo hincapié que el parte estaba firmado por un médico privado, restándole valor e importancia al parte. “Es de un médico privado. Esto no quiere decir nada, no lo estamos cuestionado pero… lo estamos debatiendo aquí”, fueron las palabras exactas que Carlota dijo después de anunciar que Carmen Borrego sufría “cervicalgia traumática con contusión en mandíbula derecha”, tal y como rezaba el parte médico. Última hora y parte médico sobre el estado de salud de Carmen Borrego

Carmen Borrego acude al hospital tras su expulsión de ‘Sálvame Okupa’

Carmen Borrego se derrumba y denuncia a ‘Sálvame Okupa’: “Es una crueldad” 4 El motivo de su enfado: el tartazo de Payasín Esto vendría a consecuencia del tartazo que el sábado en la noche le dio Payasín después de que la audiencia decidiera que ella era “la más egoísta”. Después, la propia Carmen Borrego se cabreó con el programa: “Me parece un poco cruel, me siento como que se me ha hecho una crueldad”, dijo Borrego en el confesionario. 3 La información que aporta Kiko Hernández Todavía para menos creencia de sus compañeros, una información de última hora le llegaba a Kiko Hernández y quiso contarla en directo. Según fuentes al colaborador, Carmen Borrego habría cogido este mismo viernes un AVE desde Madrid Puerta de Atocha dirección Málaga para ver las procesiones. 2 La excolaboradora tendría que estar siete días en reposo Según el parte, la hija de María Teresa tendría que estar al menos siete días en reposo absoluto, por lo que no sería compatible con la idea de coger un tren para disfrutar de la Semana Santa malagueña como lleva haciendo todos los años. 1 Carmen quiere cerrar el asunto y manda la prueba final Aún así, Carmen Borrego quiso desmentir este tipo de información y envió un mensaje a la propia Carlota en directo: “Estoy en mi casa, en la cama”. Pero Kiko no se lo creía y ha asegurado que seis personas distintas le ha dicho que Carmen Borrego se encuentra en Málaga. Finalmente, Carmen quiso dar carpetazo al asunto y envió su ubicación a la presentadora.