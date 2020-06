El paso de Alejandra Rubio por televisión parecía haber hecho mella en la relación con su tía, Carmen Borrego. La joven se estrenaba hace unos meses en los platós de Mediaset como colaboradora donde coincide los fines de semana con esta en ‘Viva la vida’. Algunos comentarios de la hija de Terelu Campos parecían no haber gustado a su tía, sobre todo, en lo que concierne a su última entrevista en ‘Sábado Deluxe’ y podrían haber provocado un distanciamiento. Ahora, Carmen ha querido pronunciarse al respecto.

La hija de María Teresa Campos ha sido contundente y ha reconocido que adora a su sobrina. «Lo que pasa en plató a veces sale fuera, me da pena, yo a Alejandra la adoro», reconocía. También subrayaba que aunque tenían que coincidir en el plató, ella tenía claro que no iba a competir con su sobrina: «A lo mejor por ser Rubio está aquí, no vengo aquí a competir, aquí vengo a trabajar, no vengo a competir con mi sobrina».

Respecto a aquellos que han afirmado que sus diferencias se debían a que tenían un carácter muy parecido, Alejandra ha reconocido que no cree que sea así: «Yo le doy menos importancia a las cosas». Carmen se apresuraba en aclarar cómo estaba la relación: «No tengo nada en contra de Alejandra. Yo la adoro, no es solo mi sobrina, es como una hija más. Que no estemos de acuerdo no significa que estemos enfrentadas».

Añadía que lo bonito es tener opiniones diferentes y que aunque puedan debatir y enfrentarse públicamente eso no ha afectado, en absoluto, a la relación. «Siempre ha sido para mí mi niña pequeña». Carmen corroboraba la posición de Alejandra aseverando que sus caracteres no son iguales. Reconocía que son tan distintas que no tendrían por qué tener celos.

Carmen y Alejandra han dejado claro que su faceta profesional no ha afectado a su relación familiar. Uno de los desencuentros entre tía y sobrina se produjo cuando la joven se atrevió a reprochar la actitud de su tía durante su reencuentro con sus excompañeros de ‘Sálvame’: “Me hubiera gustado que le hubieras preguntado a los colaboradores por qué han tratado mal a mi madre, cuando ella no les ha hecho nada”, afirmaba en directo.

Carmen, entonces, aludió a su juventud para entender su posición. Ahora, han confirmado que las distintas opiniones no afectarán a la relación, tampoco que coincidir en un plató de televisión haya ocasionado ciertos celos profesionales.

Carmen Borrego ha conocido a Tassio de la Vega

En los últimas semanas, Alejandra Rubio se ha convertido en noticia por su relación con Tassio de la Vega. Arquitecto de profesión, el empresario proviene de una familia dedicada al mundo del vino. A pesar de que la joven ha reconocido que no son pareja, sí que ha asegurado que se están conociendo y parece que se han convertido en inseparables. La última de la familia en conocerle ha sido Carmen: «He conocido a su amigo y me ha caído fenomenal».

El joven cuenta con el beneplácito de las Campos. También conoce a Terelu, su hija les presentó recientemente. La colaboradora confirmaba que le había gustado: «Me pareció una persona encantadora, cero ostentosa». Por su parte, esta también ratificaba que no eran novios. «Si lo fueran, ¿qué problema hay?», indicaba.

Respecto a si mantiene un romance con este, Alejandra ha desmentido que así sea: «Yo no tengo una relación, es la realidad. Estoy siendo prudente. Estoy conociendo a la persona. No puedo decir que tengo una relación cuando no la tengo», explicó. Añadía que deseaba ser cauta con el tema ya que él no es un personaje público. Ambos se han dejado ver juntos recientemente en varias ocasiones.

El joven es una persona totalmente ajena al mundo de la televisión. Su nombre completo de Tassio es Anastasio Vega, aunque sus amigos le conocen por este diminutivo, y nació en Segovia, pero está afincado en Madrid. Estudió Arquitectura y es dueño de una marca de vinos muy popular, Oissat (su nombre al revés). Sus dos principales pasiones, además ha realizado algunas labores humanitarias y patrocina eventos deportivos.

Tassio ha realizado sus primeras declaraciones hablando sobre Alejandra -en el programa ‘Sálvame’- y cuando le preguntaron si estaba feliz junto a ella, afirmó lo siguiente: «Ella es una persona que todo el que está al lado sabe apreciarla y ¿Cómo no voy a estar contento?».