La periodista, que acaba de fichar como colaboradora de ‘Sálvame’, ha recordado las dificultades para conciliar el trabajo con su vida familiar.

En su semana de estreno como colaboradora de ‘Sálvame’, Carmen Alcayde se está mostrando resuelta y muy cómoda en su nuevo puesto de trabajo. La que fuera presentadora de ‘Aquí hay tomate’ está dispuesta a aportar su granito de arena al programa, que atraviesa una crisis sin precedentes, provocado por los bajo niveles de audiencia, las recientes polémicas y la división de posturas entre los colaboradores respecto al documental de Rocío Carrasco. Una situación a la que la valenciana hace frente con sentido del humor y con muchas ganas de divertirse.

Este jueves, la periodista, escritora y actriz ha compartido con sus compañeros lo que ha supuesto para ella compaginar el trabajo con la familia y afrontar no poder ver a sus hijos durante varios días seguidos por motivos de trabajo. Hace años fijó su residencia en su Valencia natal con su marido y sus tres hijos. Pero por compromisos profesionales le ha tocado trasladarse a la capital para ponerse frente a las cámaras. Algo que la ha obligado a permanecer varios días alejada de sus retoños.

«Tiene un lío mi vida increíble»

«Yo que no estoy separada y me paso semanas viviendo aquí y he estado viviendo cuatro meses aquí en Madrid sin mis hijos hasta que me los pude traer… Que ahora me los he vuelto a llevar, que tiene un lío mi vida increíble…”, ha explicado. Sincera, no ha ocultado que ha llegado a vivir situaciones caóticas en las que ni siquiera podía hablar con sus hijos. «Yo estaba semanas que a lo mejor había dos días que no hablaba con ellos, recuerdo que igual se ponen tristes. Y tú quieres que estén felices en la marcha del cole y tal, y les llamas, y sabes que has estado dos días sin hablar con ellos”.

Por suerte, cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, Eduardo Primo. Gracias a él puede conciliar visa profesional y personal «Mi marido me dice, que están bien, no te preocupes, que está todo fenomenal”, ha dicho Carmen sobre su pilar fundamental. La colaboradora ha culminado su discurso con la misma resignación que lo ha comenzado al comentar que “a veces, tampoco pasa nada, pero hay padres que sí que nos sabe mal estar tanto tiempo sin llamarles”.

Hace unos días, Carmen Alcayde revelaba en SEMANA cómo se gestó su contratación en ‘Sálvame’. Todo sucedió de manera casual. «Lo que pasó fue que el seis de agosto fui al programa a promocionar mi obra de teatro ‘Hongos’ que está en Gran Vía y entonces me preguntaron si me quería quedar toda la tarde. Les conozco mucho a todos y les dije que sí. Gusté mucho en redes y la gente pedía que me quedara y ellos también me adoran. Supongo que verían el impacto y el otro día me llamaron para preguntarme si me iba de colaboradora», ha contado.

En su charla con SEMANA, la periodista admitía estar muy ilusionada ante este nuevo reto: «No tengo miedo a nada, voy a divertirme y no me planteo nada. Todos me quieren mucho y siempre me han tratado muy bien y han estado muy cariñosos conmigo. Esto se hace andando».