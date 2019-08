Carme Chaparro sufre una fractura en el pie tras un accidente doméstico

Carmen Chaparro no ha comenzado el mes con buen pie. Pero literal. La presentadora de televisión ha desvelado que sufrió un accidente doméstico este fin de semana: «Pues nada, que soy torpe (os lo había dicho ya, ¿verdad?) y se me cayó una barra metálica en el pie. Fractura. Unos días sin tacones y listo».

Carme ha querido compartir esta experiencia con sus seguidores

La presentadora de ‘Cuatro al día’ tira de humor para contar el percance que sufrió y por el que tendrá que tener el pie inhabilitado el pie durante unos días y dejar de lado sus zapatos favoritos: los tacones. Carme lo ha contado en su perfil de Instagram acompañando una foto en la que aparecen sus pies con unas chanclas y dos dedos liados.

Ha mostrado las imágenes del estado de su pie

Por sus palabras, con las que ha querido restarle importancia al accidente, da a entender que esto no la tendrá mucho tiempo «retenida» en casa. Aunque lo que sí que va a ocurrir es que tendrá que disfrutar de un verano en «plano» y sacar su lado más coqueto sin la necesidad de recurrir a los tacones.

La presentadora ha querido compartir el estado en el que se encuentra su dedo con sus seguidores. En la última fotografía se puede ver cómo su dedo se está volviendo de un tono más oscuro que ha hecho preocupar a sus más de 100.000 seguidores.

Su última publicación deja boquiabiertos a sus seguidores

De hecho, los mensajes de apoyo, ánimo y preocupación por Carme Chaparro no han tardado en llegar. «Ánimo campeona, tu has superado cosas peores!! Que te mejores pronto!!😘», «Ay, con lo que duele eso, pobre… Ánimo y pronta recuperación!!! 😘😘😘😘» o «Bueno, muy optimista te veo. Yo me rompí uno el 30 de junio y estuve 15 días con muletas. Y d tacones todavía nada. Te deseo que tengas una pronta recuperación», son algunos de los mensajes que ha recibido.