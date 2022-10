Carlota Corredera está viviendo una de las etapas más sorprendentes de su vida. Lleva meses sin aparecer en televisión tras su salida de ‘Sálvame’. Ahora, seis meses después, la presentadora vuelve al plató de este programa, en el que ha sido tan feliz. Ella ha sido la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales, donde tiene miles y miles de seguidores.

«Más de seis meses después, esta tarde vuelvo al plató de @salvameoficial ¡Os espero! #CarlotaVuelve«, ha escrito emocionada. Pero, ¿a qué se debe esta vuelta al plató de ‘Sálvame’? Pues tiene un fin promocional, ya que Carlota Corredera estrena el próximo sábado el programa ‘¿Quién es mi padre?’, un formato para el que la cadena ha contado con ella.

La presentadora de televisión anuncia que vuelve al plató de ‘Sálvame’

Más de seis meses después, esta tarde vuelvo al plató de @salvameoficial 🥹💕 ¡Os espero! #CarlotaVuelve — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) October 6, 2022

Consciente de que el programa en el que ha trabajado tantos años es una buena herramienta de marketing, Carlota Corredera reaparece en el plató de ‘Sálvame’ para hablar de su nuevo programa. Ella no puede estar más feliz con volver al plató y reencontrarse con gran parte de sus compañeros, con los que tantas tardes ha pasado a lo largo de estos años. La presentadora se pondrá al frente de ‘¿Quién es mi padre?’, un formato del que no ha podido adelantar aún muchos detalles, pero que la tiene feliz e ilusionada. Y aunque esta nueva etapa se presenta prometedora, resulta inevitable olvidar los 13 años que ha trabajado en ‘Sálvame’.

«’Sálvame’ siempre será mi familia. Mis compañeros son mi familia, vayamos donde vayamos y nos encontremos de nuevo o no en el camino profesional», declaraba hace unos días. Y es que con esto quiere dejar claro que aunque su paso por ‘Sálvame’ haya acabado, con sus compañeros sigue manteniendo relación.

Unos meses para descansar y reconectar

A finales del pasado mes de marzo, Carlota Corredera se despedía de la audiencia de ‘Sálvame’. Desde entonces, la gallega se ha tomado un tiempo de descanso: «Estoy muy contenta. Es verdad que han sido seis meses de operación detox. Lo decía en serio, no mentía. Ha sido un tiempo de descansar, de desconectar, de estar mucho con la familia. He viajado mucho. He estado mucho con mi niña y con mi marido. Han sido meses muy chulos».

Durante este tiempo no solo ha descansado con su marido, también ha estado inmersa en los preparativos de su próximo proyecto televisivo. «Estoy muy ilusionada. Mi hija empezó el cole el 8 de septiembre y el 7 se anunció que yo volvía. Así que la ‘vuelta al cole’, todos», explicaba con emoción. Una de las cosas que más le ha impresionado tras darse a conocer su vuelta es la reacción de los espectadores: «Ha sido muy emocionante cuando ves en las redes el hashtag #VuelveCarlota. La tele tiene muchos sinsabores, pero cuando de pronto pasan cosas como esa se siente el cariño de la gente. La gente ha sido muy cariñosa conmigo por la calle. Y las redes no están solo para que te den, también para que te quieran». Ese mismo hashtag lo ha usado este jueves para anunciar su vuelta al plató de ‘Sálvame’, aunque solo sea por unos minutos.