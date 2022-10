Este sábado, Carlota Corredera vuelve a ponerse al frente de un programa en Telecinco, ‘¿Quién es mi padre?‘, y ha reaparecido en la cadena para promocionar el formato. La presentadora se sentaba este viernes en el ‘Deluxe‘ y, emocionada, hablaba sin tapujos sobre cómo ha vivido estos meses alejada de la televisión. La gallega ha sido muy sincera y ha reconocido que necesitaba apartarse y desconectar, aunque ha pasado momentos de incertidumbre.

«Para nada he pensado en dejar la televisión. He pasado incertidumbre, pero lo normal porque yo rompí con 13 años de vida. No te voy a contar nada que no hayas vivido conmigo», explicaba Carlota Corredera a Jorge Javier Vázquez. La gallega insistía en que se adentró en «lo desconocido» puesto que durante 13 años ‘Sálvame‘ había sido su casa. «No voy a mentir, yo he tenido un parón muy privilegiado. Dejé de venir a la tele y dejar de consumir tele», especifica.

Sobre esto último, Carlota Corredera deja claro que no dejó de ver la televisión porque se hubiera marchado del programa de Telecinco o porque no estuviera en plató, lo hizo porque necesitaba por primera vez «dejar de ver televisión por trabajo». Sobre su futuro profesional, insiste en que siempre estará ligado a la pequeña pantalla: «No me voy y sé que siempre voy a estar vinculada a la tele. Delante de las cámaras o detrás«.

Aprovechando su intervención en el ‘Deluxe’, la gallega también ha querido dejar claro que todas las personas a las que considera amigos han estado a su lado. Además, ha pedido disculpas por no contestar a los mensajes de sus compañeros. «Yo aprovecho este altavoz que me das para decir que hay mucha gente a la que no he contestado desde que me fui el 25 de marzo, y que lo he hecho simplemente para desconectar«, aclaraba. Ante todo esto, el de Badalona reconocía que entendía a la perfección que la periodista se quisiera tomar su tiempo.

Carlota, muy ilusionada con su próximo proyecto

Este sábado por la noche, cogiendo el testigo de ‘Déjate querer’, Carlota Corredera se pone al frente de ‘¿Quién es mi padre?’. En la primera entrega tendrá como protagonista a Javier Santos, el hijo no reconocido de Julio Iglesias. Además, contará con un testimonio de última hora que arrojará luz al caso y que hasta ahora ha sido inédito. La periodista está feliz e ilusionada por este nuevo proyecto. «Estoy muy contenta. Es verdad que han sido seis meses de operación detox. Lo decía en serio, no mentía. Ha sido un tiempo de descansar, de desconectar, de estar mucho con la familia. He viajado mucho. He estado mucho con mi niña y con mi marido. Han sido meses muy chulos», contaba a SEMANA hace unos días.