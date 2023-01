Carlota Corredera está de enhorabuena: vuelve a Telecinco. La presentadora regresa a la cadena de Mediaset para ponerse al frente de unos del programas más importantes: el ‘Mediafest Night Fever’, un espacio que no consigue destacar en audiencias, por lo que Telecinco y La Fábrica de la tele vuelven a hacer cambios respecto a sus conductores. De este modo, volveremos a ver a la gallega ponerse ante los focos en un programa en el prime time. Tras el patinazo de audiencia de ‘¿Quién es mi padre?‘, que acabó relegado al late night por no cumplir las expectativas, la periodista se unirá este viernes 13 de enero a María Patiño y Adela González para presentar una nueva entrega del ‘Mediafest’.

Ha sido Telecinco quien ha anunciado este miércoles que contará con Carlota Corredera para conducir su concurso. Esta, por su parte, ha compartido la noticia en las redes sociales. No cabe duda de que está feliz ante este nuevo reto que llega 10 meses después de su marcha de ‘Sálvame’. Fue en marzo de 2022 cuando la presentadora, rota en lágrimas, dijo adiós al magacín tras ocho años al frente del mismo. «Lo que vas a hacer es muy sano porque de vez en cuando hay que recoger la lona y marcharse a otro sitio para volver, o no. Pero yo creo que es muy sano porque estamos en esto porque no somos funcionarios y porque hay que seguir descubriendo nuevos caminos, avanzando y seguir nutriéndonos para seguir entreteniendo de manera distinta y mucho más completa», le decía entonces Jorge Javier Vázquez.

La cadena confía en la gallega para presentar el programa que se enfrentará al nuevo estreno de Antena 3 en nueve artistas compiten por ser el artista más completo y, se paso, recuperar su carrera musical. Porque todos ellos son artistas que en su día tuvieron cierta notoriedad y que en la actualidad están de capa caída. Para lograr destacar, los participantes deben cantar, bailar, convertirse en drags y o hacer alarde de su sentido humor. Lo que sea con tal de conquistar al jurado.

Antes de su esperada puesta en escena en Telecinco, Carlota Corredera disfruta de una escapada a Marrakech, adonde se ha escapado en compañía de un grupo de amigas. «Quien tiene una amiga tiene un tesoro y yo con @andreaoolivas y @bel_martinf soy archimillonaria», ha confesado la de Vigo en su perfil de Instagram. Durante su estancia en Marruecos ha visitado los principales puntos de interés de la capital; entre ellos, los Jardines de Majorelle, creados en 1924 por Jacques Majorelle, pintor francés que se asentó en la ciudad en 1919 y que en 1980 compró el diseñador de moda francés Yves Saint Laurent.

Los participantes del especial que se emitirá el próximo viernes son: la ‘extriunfita’ Nika, el exmiembro del grupo Auryn, David Lafuente, la representante de España en Eurovisión en el año 1999, Lydia Rodríguez, Ángel Capel, la coplera de Albacete Sandrina Martínez, la casi representante de España en Eurovisión Brequette, José Alfonso Lorca, la incansable artista Blanca Villa y la ganadora de ‘Operación Triunfo 2’, Ainhoa Cantalapiedra.

En la nueva entrega de ‘Mediafest Night Fever’ también veremos una especie de concurso entre expertos en moda. Los diseñadores José Perea, Paloma González y Eduardo Navarrete competirán entre ellos para vestir a los concursantes con vestidos de segunda mano espectaculares y adaptados a las personas a las que vestirán con estos trapitos. Cabe destacar que en el jurado estarán cantantes que han vivido segundas oportunidades: Manu Tenorio, Gloria Trevi y Soraya Arnelas.