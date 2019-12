Decir que Sálvame ha terminado el penúltimo programa del año con un momento muy tenso tampoco sorprende a nadie, y es que si algo se masca en el plató del vespertino de Telecinco es tensión. Eso sí, normalmente es entre colaboradores, pocas veces la ‘discusión’ ha tenido lugar con los reporteros de calle, que pasan horas de guardia en uno u otro punto con el fin de aportar información de última hora y lo más en directo posible al programa. Pero ayer fue una excepción y un micrófono abierto jugó una mala pasada a Sergi con Carlota Corredera, el reportero que en ese momento estaba cubriendo el ‘culebrón’ de Adara y Hugo Sierra desde Palma de Mallorca.

Como es costumbre, en el plató todos quieren hablar y a veces para el presentador ir repartiendo el turno de palabra no es sencillo, cuando Carlota estaba en eso, queriendo escuchar a unos y a otros y Antonio David Flores tenía la palabra, le avisaron de que tenía que conectar en directo con el reportero porque Hugo Sierra estaba saliendo por la puerta de casa en esos instantes. Los micros se abrieron antes de que ella pudiera dar paso y entonces fue cuando se escuchó a Sergi decir, “es muy lenta mi compañera dando paso”, algo que se escucho en plató y en casa de todos los telespectadores.

A Carlota le cambió la cara, fue evidente, y quiso abordar el tema, “o sea, Sergi, que se ha escuchado como decías que soy muy lenta dando paso. Yo respeto mucho tu trabajo, impecable, siempre lo defiendo el trabajo de calle. Estaba acabando Antonio David, por eso no te he dado paso, no porque sea lenta, sino que lo he dado cuando he podido. Un abrazo” dijo, y añadió, “como se ha escuchado decirme que soy muy lenta y he puesto una cara… que yo soy muy expresiva, que la gente sepa que esto es curro, son cosas del directo, no pasa nada”.