A Carlota Corredera le pasó algo muy curioso el pasado fin de semana mientras navegaba por Internet, y este jueves lo ha querido compartir con los compañeros y seguidores de ‘Sálvame’. La presentadora ha cortado el programa para expresar su enfado después de que se diera cuenta de que ¡Fran Rivera la ha bloqueado de Twitter!

“Me he acordado de una cosa que me di cuenta el miércoles pasado”, comenzaba diciendo con su móvil en la mano. “El otro día estaba trasteando en Twitter y me di cuenta de algo, y me quedé muerta…”, anunciaba. “¡Me ha bloqueado Fran Rivera!”, decía rotunda, mostrando el perfil del torero con el anuncio del bloqueo.