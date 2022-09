Después de seis meses de «operación detox» en los que ha podido «descansar» y «desconectar», Carlota Corredera vuelve a televisión. La presentadora se pondrá al frente de ‘¿Quién es mi padre?‘, un formato del que no puede adelantar aún muchos detalles, pero que la tiene feliz e ilusionada. Y aunque esta nueva etapa se presenta prometedora, resulta inevitable olvidar los 13 años que ha trabajado en ‘Sálvame‘. Así lo ha contado en la gala de entrega de los Premios Chicote de Madrid: «Sálvame’ siempre será mi familia. Mis compañeros son mi familia, vayamos donde vayamos y nos encontremos de nuevo o no en el camino profesional. Sé que Lydia se opera mañana. Sé que Belén y que Chelo está mejor. Todos mis compañeros han estado pendientes y estoy muy contenta».

Vídeo: SEMANA

A finales del pasado mes de marzo, Carlota Corredera se despedía de la audiencia de ‘Sálvame’. Desde entonces, la gallega se ha tomado un tiempo de descanso: «Estoy muy contenta. Es verdad que han sido seis meses de operación detox. Lo decía en serio, no mentía. Ha sido un tiempo de descansar, de desconectar, de estar mucho con la familia. He viajado mucho. He estado mucho con mi niña y con mi marido. Han sido meses muy chulos».

«Me encontré con Belén Esteban en los pasillos y fue muy emocionante»

Pese a este largo tiempo de impasse, no ha desconectado del todo. No ha dejado de ver ‘Sálvame’: «Es verdad que no lo consumo como lo consumía. Pero es imposible no saber lo que sucede. Si ahora Jorge Javier es trending topic lo sé porque estoy en las redes, en la vida y en el mundo… Jorge Javier Vázquez es el referente y ha sido la esencia de ‘Sálvame’ y que de repente sorprenda al espectador y sucedan escenas de costumbrismo como esa –hablando de su visita sorpresa a Conchi Ortega Cano– es una maravilla». También ha tenido unas palabras muy cariñosas cuando se le ha preguntado por Belén Esteban: «Me encontré con Belén en los pasillos y fue muy emocionante. Para mí Belén es como mi familia».

Ahora está inmersa en los preparativos de su próximo proyecto televisivo. «Estoy muy ilusionada. Mi hija empezó el cole el 8 de septiembre y el 7 se anunció que yo volvía. Así que la ‘vuelta al cole’, todos», ha explicado. Una de las cosas que más le ha impresionado tras darse a conocer su vuelta es la reacción de los espectadores: «Ha sido muy emocionante cuando ves en las redes el hashtag #VuelveCarlota. La tele tiene muchos sinsabores, pero cuando de pronto pasan cosas como esa se siente el cariño de la gente. La gente ha sido muy cariñosa conmigo por la calle. Y las redes no están solo para que te den, también para que te quieran».