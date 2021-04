«Me dirijo a ti Rocío Flores: si quieres ver los fragmentos eliminados, nos tienes a tu disposición para mostrártelos en la más absoluta intimidad», dice la presentadora.

La emisión de la nueva entrega del documental de Rocío Carrasco ha estado precedida por un alegato a ultranza a su favor. También de una denuncia contra las voces que la han atacado con dureza a raíz de la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Ha sido Carlota Corredera, presentadora del programa, la encargada de defender a la ex de Antonio David Flores.

Este nuevo episodio de la docuserie, el octavo, ayuda a entender la relación entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores. Ya que en él, la empresaria revela los episodios de agresividad y los insultos que le decía la joven. En su intervención en el programa, la hija de Rocío Jurado contó todos los detalles del fatídico día del año 2012 en el que fue agredida por Rocío Flores. Según su testimonio, la tiró al suelo y comenzó a darle patadas con un «odio» que para ella es “la obra maestra” de su padre.

«¿Es necesario contar el número de veces que la cabeza de Rocío Carrasco fue golpeada contra la pared? ¿Queremos escuchar de la boca de Rocío Carrasco la descripción detallada de las horas previas a su ingreso en el hospital con múltiples lesiones? Nosotros no. Y ella tampoco», ha empezado diciendo.

«Me gustaría aclarar un par de cosas. La primera es que la mayoría de esos detalles son públicos. Están en una sentencia que condena a Rocío Flores y que ha sido publicada por distintos medios», añade. «La segunda es que hemos pasado del no cuentes nada al cuéntalo todo y es muy negacionista esa actitud. El virus no existe, pero no me pongas a un médico para discutirlo».