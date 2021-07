La presentadora ha lanzado dardos contra Olga Moreno y ha lanzado un mensaje a sus detractores: «Yo no cobro más por defender a Rocío Carrasco».

Dentro de apenas 24 horas, Olga Moreno se enfrentará a la final finalísima de ‘Supervivientes 2021‘. Es un asunto del que se ha hablado este jueves en ‘Sálvame’ y que ha aprovechado Carlota Corredera para cargar nuevamente contra la mujer de Antonio David Flores. La presentadora no cuestiona que Olga Moreno haya conseguido salvarse de su nominación en el reality por méritos propios. Es evidente que tiene muy cerca la posibilidad de alzarse como ganadora. No obstante, muchas de sus confesiones han causado polémica a lo largo de las semanas. Y Corredera ha explicado a la audiencia del programa por qué ha evitado hablar de la sevillana. «Yo cobro lo mismo apoyando a Rocío que no apoyándola»

«Es verdad que me he intentado mantener al margen porque no soy objetiva. Es público que me he posicionado al lado de Rocío. No porque sea la presentadora, sino porque creo realmente en Rocío Carrasco«, decía. «Por cierto, la gente que me ataca con el tema del dinero… Decirles que, de verdad, yo cobro lo mismo apoyando a Rocío que no apoyándola. No tengo un plus por apoyarla. Ni me paga Fidel ni me paga ella, quiero confirmaroslo».

«Creo que si Olga está en la final es porque el público lo ha decidido y eso es incontestable. Veremos quién gana mañana. Veremos qué pasa a partir de que Olga vuelva a la vida y sepa exactamente qué ha contado Rocío Carrasco», añadía.

A continuación, quiso matizar dos cuestiones: «Hay dos cosas que me gustaría decir. Cuando Olga se va, ya se ha emitido el episodio cero de Rocío. Y en el episodio cero Rocío cuenta lo más fuerte de la relación con sus hijos. Y eso Olga lo sabe. Sabe en qué términos habló de cómo le dolían la relación con sus hijos y la relación con sus hijos era inexistente. Eso por un lado».

«Por otro», destacaba, «yo no olvido que, desde luego, una de las dos miente. O Olga.. o Rocío. El episodio que cuenta Rocío cómo fue el juicio. Lo que nos vendió y lo que nos contó Olga de que cómo Rocío no quiso saludar a su hijo contra la versión de cómo fue ese momento en el que apartó la cara del niño para que no viese a su madre. Yo no dudo que quiera a los niños, pero por lo que sabemos hasta ahora sí que creo que Olga ha sido colaboradora necesaria en el parte del dolor de Rocío Carrasco«.

«Olga se ha afanado en no darle el papel a Rocío que le corresponde como madre»

«Eso que lo haya hecho de manera más o menos consciente no significa… no pongo en duda en absoluto que quiera a esos niños. Pero el sitio que tiene que tener Rocío Carrasco como madre… Olga se ha afanado muchísimo en no darle el papel que Rocío Carrasco le corresponde como madre. Es la madre de Rocío y de David Flores, tenga relación o no la tenga. Es mi opinión», sentenciaba. Por último, dejaba claro: «Es finalista y puede ganar perfectamente mañana». Por tanto, respetará la decisión de la audiencia, a la que respeta por encima de todo.