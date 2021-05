«No solo no te apoya si no que tienes un negacionista en tu propia familia», dice la presentadora sobre las declaraciones del marido de Gloria Mohedano.

La serie documental sobre la vida de la hija de Rocío Jurado llegó a su fin el pasado 26 de mayo, pero aún sigue generando un sinfín de titulares. El último en pronunciarse sobre el testimonio de Rocío Carrasco en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha sido José Antonio Rodríguez, tío de la madrileña. «Si ella no cree lágrimas de su hija, yo no me creo las suyas», decía, a la vez que defendía a Rocío Flores. El marido de Gloria Mohedano ha cuestionado que su sobrina haya sido fiel a la realidad al relatar la supuesta paliza que recibió de su hija: «He escuchado las dos versiones y me creo la de Rocío Flores».

Ante las palabras de José Antonio, Carlota Corredera ha vuelto a romper una lanza a favor de Rocío Carrasco. «Me parece que a lo largo del fin de semana, Rocío Carrasco, en mi opinión, ha recibido varias agresiones nuevas. No entiendo cómo se puede hacer un tributo a la memoria de Rocío Jurado después de todo lo que ha contado su hija y hacer lo que se hizo el sábado y sobre todo lo que se hizo el domingo delante de la puerta de la casa de Rocío Jurado. Creo que el despliegue este año… ha sido un año distinto», ha comentado este lunes en ‘Sálvame’.

Corredera denuncia «un nuevo episodio de violencia mediática contra Rocío Carrasco»

«Hay una imagen que ha sido muy comentada en las redes este fin de semana. Ese empujón que le da José Antonio, precisamente José Antonio, a su sobrina nieta para que abrazase a David», añadía. «La mirada que yo tenía de esos encuentros y de esas celebraciones lo veo con otros ojos. Me parece que lo que es un nuevo episodio de violencia mediática contra Rocío. Es mi opinión».

La de Vigo ha lamentado que José Antonio Rodríguez haya puesto en duda las palabras de Rocío Carrasco al repasar su trayectoria: «Quién no querría tener un tío como José Antonio, que después de abrirte en canal y contar todas las violencias a las que has sido sometida durante 20 años no solo no te apoya si no que tienes un negacionista en tu propia familia».

«Qué bonito que se cuestione una sentencia firme de violencia por malos tratos. A ver: que no podéis cuestionarlo. Que Rocío Flores puede contar lo que quiera, pero hay una verdad que está demostrada y tiene una sentencia. Ya está bien. Estaría muy bien que se deje de jugar con ese tema y que se dejase de jugar con que la niña actuó en defensa propia, porque eso no está nada bien», sentenciaba.

Le parece «deleznable» que «aunque tu sobrina haya dicho la verdad tenía que haberse callado»

Visiblemente indignada, la gallega ha destacado que «hay cosas sobre las que no hay versiones. Hay una verdad, una. Y lo que queráis hablar, que queréis contar muchas cosas y tenéis muchísimo que aportar: con pruebas. ¡Con pruebas! Porque acuérdate José Antonio de lo que dijiste en el tribunal eclesiástico y lo que dijiste en los platós. Hay que tener memoria. Hay que tener muchísima memoria».

Asimismo, hacía hincapié en la importancia de que las víctimas de violencia, y ella considera que Rocío Carrasco lo ha sido, cuenten su verdad: «Se puede hablar larguísimo y tendido de lo que dijiste ayer. Pero para mí lo más deleznable de todo es que parezca que aunque tu sobrina haya dicho la verdad tenía que haberse callado. ¿Qué hacemos entonces? ¿Silencio? ¿Sobre la violencia, silencio? Ya no. Se acabó. Ya no hay silencio».

«A la víctima se le exige silencio. ¡Qué poca vergüenza!»

«¿Por qué no les has pedido a Antonio David todos estos años que se callase sobre lo que estaba diciendo de tu sobrina, sobre tu cuñada? A él no le pidió silencio, a Rocío sí se le exige. A la víctima se le exige silencio. ¡Que poca vergüenza!», zanjaba. Por último, aclaraba: «Tanto amor, tanta pasión y tanta devoción por Rocío Jurado que se cansó de decir viva que quien hablase mal de su hija la mataba ella. Tenemos memoria para unas cosas, pero para otras, no… Nadie pone en duda el cariño que se le tenga a Rocío Jurado, ni sus hijos ni sus nietos. Pero es verdad que llaman mucho la atención las palabras de Gloria Camila».