Pablo Motos ha conseguido hacer arder las redes sociales gracias a las bromas que se han hecho en ‘El Hormiguero’ sobre Fernando Simón. El responsable de meterse en el epidemiólogo más famoso del país ha sido Carlos Latre. El humorista ha hecho una magistral imitación que ha resultado ser tan aplaudida como criticada en las plataformas digitales.

Latre irrumpía en el plató perfectamente caracterizado como uno de los rostros más representativos del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria del coronavirus: Pedro Simón. Imitando la voz y la cadencia del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Latre ha bordado su interpretación. Pero sus chistes no han sido del gusto de todos.

Las mofas sobre Fernando Simón en ‘El Hormiguero’

«Hay mucha gente que me pregunta qué pasa con los aseos en las piscinas. Les aseguro que el trampolín no es recomendable», arrancaba el humorista e imitador en su parodia. «Vamos a hablar de las nuevas normas. Los niños de 0 a 14 años tienen que estar… la digestión durará entre seis y ocho horas. De los 16 a los 85 pueden bañarse cuando quieran». Motos le preguntaba qué pasaba con los adolescentes de 15 años: «Los de 15 están agilipollados perdidos haciendo el tonto todo el día con Tik Tok», sentenciaba el actor.

Los chistes que no han gustado a todos

En su papel de Simón, Latre copiaba de manera muy fiel la voz ronca del médico. «Se le está yendo la voz», le decía el presentador a Latre, metido de lleno en su rol. «No, no se me está yendo la voz. ¿Es otro de tus chistecitos? Dijo que había dormido en un coche. Pues me hizo gracia», le espetaba el comediante. «Vamos a tener a mucha gente que se va a quedar como Legolas de ‘El Señor de los anillos… Me han dicho que voy a hacer las Campanadas con Cristina Pedroche y he dicho que no». Incluso comía un puñado de frutos secos y fingía atragantarse con ellas…

La guasa de Latre enseguida ha provocado un sinfín de valoraciones. Entre quienes han clickado ‘like’ escribían comentarios como: «Lo ha clavao», «Es un grande», «Lo que me he podido reír» o «Ostiaaaaa qué buenísimo que llegas a ser!!!!! Espectacular !!!!!!». Para otros, en cambio, la imitación de Carlos Latre a Fernando Simón les ha resultado de «mal gusto». «Vergüenza de hormiguero» o «Pablo Motos, eres bastante tonto, aunque hayas tenido suerte en los negocios, se te nota tu animadversión hacia el Gobierno y todo lo que dicte, estúdiate las pruebas PCR, para no decir chorradas y cumple las disposiciones que no las has cumplido durante el confinamiento», han comentado algunos.

La respuesta de Fernando Simón a críticas como las de Motos

Lo cierto es que el hecho de que se haya criticado a Fernando Simón en ‘El Hormiguero’ no es cuestión baladí. Porque no es la primera vez que se habla sobre el médico en el espacio de Antena 3. El de Requena ha asegurado que los controles en aeropuertos son poco exhaustivos y que se deberían hacer más PCR’s a los turistas. El presentador ha afirmado que la mejor medida para evitar que los turistas lleguen infectados con coronavirus a España es hacerles PCR’s antes de tomar un avión, en el aeropuerto de origen. “Pero ha salido el doctor Simón y ha dicho que serviría de poco porque te podrías infectar. Debe de ser el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada. No lo entiendo«, ha admitido.

Fernando Simón ha respondido a críticas como las de Motos recientemente. Ha aclarado que “es obvio” que no se va “poder detectar todo” y que «las personas que se hagan una PCR y sean negativos cuando se la hacen antes de salir, no podemos saber si no van a ser positivos cuando lleguen. Si se hicieran PCRs aquí, no podemos saber si la muestra está bien tomada porque se tendrían que tomar cientos de muestras muy rápido».

Excelente para unos y nefasta para otros, la intervención de Carlos Latre metiéndose en la piel de Fernando Simón no ha dejado a la audiencia indiferente.