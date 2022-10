¡Por fin se ha desvelado! España ya tiene a su representante en Eurovisión Junior. Tal y como han anunciado RTVE durante el programa de ‘MasterChef Celebrity’, será Carlos Higes quien acudirá a la cita del próximo 11 de diciembre en Ereván, capital de Armenia, para concursar en la versión infantil del festival que este año ha sido un gran chute de energía a nivel musical para nuestro país. El valenciano, de tan solo 11 años, ha participado en diversos talents de televisión. Además de ser cantante, también es actor y modelo y ha recibido formación de canto y piano. El representante asegura que se enamoró de este festival cuando tan solo tenía 4 años, al ver a Jamala ganar Eurovisión en el año 2016.

Carlos Higes confiesa que no se podía creer que fuera el elegido para emprender esta nueva aventura en Eurovisión Junio 2022. Su carisma y su voz han sido los elegidos entre 95 candidatos, y el tema que interpretará en la capital de Armenia será seleccionado entre las 247 canciones que han recibido la organización del festival. Pero, ¿cómo se encuentra Carlos Higes tras la noticia? «Estoy muy contento, muy feliz y muy emocionado de vivir esta experiencia porque es muy difícil de conseguir. De entre un montón de niños, que me hayan elegido a mí ha sido super emocionante«, ha confesado visiblemente feliz.

Carlos Higes, «muy nervioso» tras ser el representante de España en Eurovisión Junior

El valenciano de 11 años asegura estar «nervioso porque ya me imagino cómo será estar en ese escenario tan grande y viéndome un montón de personas pero estoy súper feliz y emocionado«, dice. Además, Carlos Higes no se creía que hubiese sido él el elegido entre todos los pequeños de la casa que podían enviar sus candidaturas a RTVE hasta el pasado 15 de septiembre. Finalmente, el ganador ha sido un exconcursante de ‘La Voz Kids’, tal y como sucedió en las ediciones de 2019, con Melani García, y de 2021, con Levi: «No me lo creía. Me pellizqué para ver si era real. Estoy en una burbuja”, ha dicho tras conocer que actuará en Armenia el próximo 11 de diciembre.

Carlos Higes ha sido elegido entre 95 candidatos, y su tema para Eurovisión Junior será seleccionado entre las 247 canciones recibidas. Está "muy contento, muy feliz y muy emocionado de vivir esta experiencia"



Antes de llegar el día en el que le toque subirse al escenario de la versión infantil del Festival de Eurovisión, RTVE está inmersa en el proceso de selección de la canción más adecuada para que Carlos Higes brille en el escenario de Eurovisión Junior ante los espectadores de toda Europa. Durante este mes de octubre, se grabará la canción y el videoclip del tema elegido para el festival, que RTVE entregará a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) antes del 4 de noviembre.

Hay que recordar que serán dieciséis países los que participen en Eurovisión Junior 222 cuyo lema de este año es ‘Gira la magia’: Albania, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Kazajistán, Malta, Países Bajos, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, Serbia, España, Reino Unido, Ucrania y Armenia, la anfitriona.