La presentadora de ‘Viva la vida’ comunicó que había dado positivo y no presentaba síntomas: «Os dejo en las mejores manos, con mi querida compañera».

Este viernes, Mediaset emitía un comunicado en el que confirmaba que Emma García había dado positivo en coronavirus y debía permanecer en cuarentena. Sandra Barneda ha sido la encargada de sustituir a la presentadora y será ella quien se ponga al frente de ‘Viva la vida’. Este sábado, la finalista del Premio Planeta ha cogido las riendas del programa de Telecinco y le ha mandado un cariñoso mensaje a su compañera.

Antes de comenzar a valorar la entrevista de Teresa Rivera en ‘Cantora: la herencia envenenada’, Sandra Barneda le mandaba besos a Emma García y le deseaba una pronta recuperación. «Lo más importante es la salud, tu programa te espera, los colaboradores estarán esperándote en cuanto vuelvas», decía la también presentadora de ‘La isla de las tentaciones’. «Emma está presente aunque no esté está con nosotros«, finalizaba.

De esta manera, Barneda aparecerá por partida doble en la parrilla de Mediaset. Así, la catalana además de estar al frente del debate de la gala de los martes de ‘La casa fuerte’, ahora coge las riendas de ‘Viva la vida’. En su regreso al programa (después de que fuera la sustituta de Emma el verano del año pasado), ha bromeado al encontrarse con José Antonio Avilés después de encontrarse tan solo unos días atrás en el espacio del reality de Telecinco. Poco después de que se conociera la noticia, Emma García hacía uso de sus redes sociales para explicar cómo se encontraba y aseguraba que se sentía afortunada por no haber presentado síntomas.

«¡¡¡Hola amig@s!!! Tengo que comunicaros que este fin de semana no podré estar con vosotr@s. Tengo covid. Estoy sin síntomas y recibiendo muchísimo cariño que es la mejor medicina. Os dejo en las mejores manos, con mi querida compañera @sandrabarneda ¡¡¡Abrazo muy fuerte a tod@s y hasta muy pronto!!!❤️❤️💜💜.», escribía la presentadora y hacía hincapié en que todo iba a salir bien y que la única forma de parar el virus era con la prudencia de todos los ciudadanos. Asimismo, antes de que diera comienzo el programa de Cuarzo, Emma García compartía en sus historias de Instagram una imagen en la que se apreciaba como la cadena le había enviado una cesta de frutas como mensaje de apoyo.

Por casualidades de la vida, esta noticia llegaba tan solo un día después de que la vasca publicara una imagen en la que aparecía sosteniendo el libro de Sandra Barneda. En concreto, la presentadora aseguraba que tenía un planazo por delante que le hacía muy feliz: leer «Un océano para llegar a ti».

Sandra Barneda pasa por un buen momento profesional

Sandra Barneda pasa por uno de sus mejores momentos, tanto en la faceta profesional como personal. Después de arrasar en audiencias gracias a la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’, la presentadora recibía una de las mejores noticias: se convertía en la finalista del Premio Planeta gracias a «Un océano para llegar a ti». Una noticia que le hizo muy feliz y que a día de hoy sigue cosechando los éxitos de venta.

La periodista ha celebrado la tercera edición de su obra y se ha mostrado de lo más entusiasmada a través de sus redes sociales. «Escribir me hace feliz. Me inhibe y me hace viajar a otras realidades donde el mundo se me hace mucho más apetecible de lo que a veces me parece que es. Esta novela ejemplifica muchas cosas pero sobre todo hablar de ‘gente corriente’ de corazón infinito que no siempre saben expresarse. Somos muchos y no siempre estamos visibles. Sonrío porque me hace feliz leer vuestros comentarios. Cómo la novela ha viajado hasta vosotros y os ha dibujado esa sonrisa llamada ternura en la piel. Gracias infinitas por hacer que esta novela #finalistapremioplaneta2020 vuele lejos y llegue a cuantas más manos mejor», escribía la catalana junto a una imagen en la que aparecía con una sonrisa de oreja a oreja.