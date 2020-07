Adara Molinero y Gianmarco Onestini han vuelto a la carga. 96 días después de que la ganadora de ‘GH VIP 7’ anunciara que el interprete de «Maracaná» había tomado la decisión de volverse a Italia y habían acabado la relación, ambos se han vuelto a ver las caras. Los dos jóvenes se han sentado en ‘Sábado deluxe’ para cerrar viejas heridas y para explicar cómo les va por separado.

Hace algún tiempo, Adara Molinero y Gianarmaco protagonizaban un romance dentro de la casa más famosa de la televisión que dejaba a los espectadores pegados a la pequeña pantalla con el idilio. El particular culebrón de ambos, en donde Hugo Sierra e Ivana Icardi también estaban involucrados, no llegó a buen puerto después de que el italiano descubriera que la exazafata se mandaba mensajes con Rodri de ‘Gran Hermano’. Esto provocó que, de la noche a la mañana, se volviera a Italia.

El tiempo parece que le ha dado la razón al ganador de ‘El tiempo del descuento’ puesto que Adara ha confirmado su noviazgo con el ex de Bea Retamal, más conocida como «Naranjita», aunque no ha querido hablar más sobre su nueva relación puesto que su chico no quiere entrar al trapo ni formar parte de la televisión. No obstante, la joven lo tiene muy claro: «Gianmarco me empujó a tener una relación con Rodrigo«. «Él vio una conversación con un amigo que solo eran chorradas. Luego hablamos más y más y ya surgió la relación. No quiero hablar mucho de Rodri porque no quiere que hable por su trabajo, no quiere saber nada de esto«, sentencia.

No siente nada por Gianmarco

Lo cierto es que la pasión que había entre ambos ha desaparecido por completo. Adara se mostraba de lo más distante con el que un día fue su pareja y dejaba claro que no tenía ilusión por verlo porque le era indiferente. «Me la pela, no le debo una explicación, es un sinvergüenza«, aclaraba tras volver a ver al italiano y dejaba claro que no le veía guapo.

Por su pare, el exconcursante de ‘GH VIP 7’ tachaba a su ex de no ser coherente con lo que pensaba en su día y hacía hincapié en que él sí la veía guapa. Además, acusaba a la de Madrid de ser una mentirosa «que hace cualquier cosa por mantenerse en televisión». Por otro lado, se mostraba muy feliz por el estreno de su single, en cuyo videoclip sale su hermano y varias mujeres ligeras de ropa.