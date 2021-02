«¡Tengo más huevos que tú!», ha recriminado el cantante al colaborador, harto de que se hable de su supuesta paternidad no reconocida.

A lo largo de los dos últimos días, el cantante Francisco ha vuelto a ser noticia. Este miércoles Jorge Javier, Naomi, una joven que asegura ser la hija no reconocida del cantante, se sentaba en el plató del programa para hacer una llamada de atención a quien considera su padre. Le reclamaba más afecto, más interés por su parte y la oportunidad de zanjar de una vez por todas si verdaderamente es su progenitor o no. “Lo único que busco es justicia, busco la verdad, tengo 20 años y aún no sé quién es mi padre. Todo esto al final me duele muchísimo, me ha dolido muchísimo su ausencia, me ha afectado bastante, en todo, me ha marcado mi vida… y creo que lo único que me merezco es ese cariño”, decía la joven.

24 horas después, Denia Apolinar, madre de Naomi, se sentaba en el espacio de Telecinco para valorar las declaraciones de su hija. Durante su intervención, el artista alicantino se ponía en contacto con el programa para zanjar algunos puntos. A través de una llamada telefónica a Kiko Hernández, Francisco, muy cabreado, ha explicado que lleva 20 años «aguantando» una historia que asegura ser falsa. Lo que nadie imaginaba es que nada más arrancar a hablar iba a pedir hablar directamente con Antonio David Flores. «¡Tengo más huevos que tú!», le decía. «No vuelvas a hablar de mi mujer. Eres un desagradecido. No la vuelvas a nombrar porque ni me conoces», espetaba.

El malagueño, atónito, le ha recordado que ha estado en su casa y que sí conoce su entorno. Pero al Francisco no parecían importarle los argumentos del malagueño. Insistía, alterado, en que está harto del tema de su supuesta paternidad con Naomi. «No me escondo de nadie. Ni de esta mujer ni de la niña que salió ayer», señalaba. Y se quejaba de que un plató de televisión «no es el lugar para buscar hablar con mi padre».

«Soy mayor de edad y maduro. Y hago lo mejor que creo para mi familia. A esta mujer no la he visto en mi vida. Me presenté a hacer las pruebas de paternidad. Esta mujer no se presentó», declaraba. “Nunca he tenido problema de hablar con nadie. Esta señora nunca ha buscado un padre para su hija, ha buscado lo que ha buscado… ¡así no se busca un padre!”.

«Le deseo lo mejor a esta niña y a la madre. No soy el padre de esa niña. Soy una persona responsable. Tengo mis hijos y mi familia y soy responsable de mi familia«, añadía. «¿Crees que es el sitio para hablar con tu padre? ¿No sería más normal una llamada de teléfono? Fue a televisión porque quiere hacer un disco y para ganar dinero. Que conocemos el medio y sabemos lo que es esto».

El cantante de ‘Latino’ está cansado del asunto: «Son 20 años lo que hemos aguantado de insultos hacia mí. Me están acosando«. Sus palabras han provocado el enfado de, Denia que se ha enfrentado duramente contra él: “¡Es un mentiroso, un mentiroso! No quiero perder las formas, pero las voy a perder… ¡Eres un canalla, tú lo que eres es un canalla!”.