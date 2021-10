La gala más terrorífica de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ se ha cargado a una nueva víctima. Canales Rivera se ha convertido en el último expulsado de este nuevo concurso. El torero se ha batido en duelo con Julen, después de que Sandra Pica quedara salvada. A pesar de haber sido uno de los concursantes que más ha dado que hablar por su relación con Cynthia Martínez y por hablar de algunas relaciones de los Rivera, ha sido el expulsado de la noche. Sin embargo, Canales Rivera está contento de su expulsión: «Bien, bien… Jorge… Bueno, bien… bien jodido», ha dicho tirando de sentido de humor. El torero se ha mostrado muy contento por su amigo y compañero, Julen: «Estoy muy contento por Julen», ha dicho.

Canales Rivera no se siente triste por su marcha del concurso

El presentador ha querido conocer cómo se encontraba y si estaba triste. Canales Rivera ha confesado que no: «Triste no, estoy contento. A mí me gusta pensar que fuera tengo otras cosas más importantes que las que tengo aquí». Además, ha querido hablar de su compañero y ha asegurado que Julen tiene una bonita historia de amor en el programa, por lo que se merece seguir dentro del concurso. Hay que recordar que está viviendo un romance con Sandra Pica, que también logró salvarse de la expulsión.

Por su parte, Julen ha tenido unas bonitas palabras de agradecimiento para el torero después de que él le dedicara las anteriores y asegurara que se alegra mucho de que se quedara en el concurso. «Yo le quiero dar las gracias a Canales porque desde el primer día se preocupó por mí, ha hecho que esté bien, ha estado muy pendiente de mí… Sus hijos pueden estar muy orgullosos de tener el padre que tienen y yo lo estoy de tener el amigo que tengo».

El torero se reencontrará con sus dos hijos adolescentes a su salida del programa

Tan solo unas horas antes de su marcha del concurso, Canales Rivera recibió la sorpresa de sus dos hijos adolescentes. El torero se rompió al abrir su caja y ver «las manos» de sus hijos. Abrió su caja al igual que el resto de sus compañeros y encontró un cuadro con las manos de sus hijos y una medallas muy especiales para él, que tenían ellos en su poder. Aunque al abrirlo ya se mostró muy emocionado y agradecido, después quiso compartirlo en la privacidad con Adara Molinero: «Me ha encantado que me lo hayan mandado, que la madre y ellos hayan aceptado apoyarme, para mí, ahora mismo, es lo más importante», dijo hace unos días. Ahora, se podrá reencontrar con ellos a la salida.